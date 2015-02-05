CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Agosto 2017

A LAS 23.00 EL SULTÁN

Hoy 21:41 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA(CONTINÚA)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.25 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TELÓN ABIERTO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ALTO CONTRASTE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.20 LOCA POR LAS COMPRAS

09.24 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA

11.18 IGUALITA A MI

13.35 REGRESO DEL TODOPODEROSO

15.32 VACACIONES

17.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO

19.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY

22.00 LA PROPUESTA

TCM

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 HAIRSPRAY

11.22 ¿QUÉ TAL, BOB?

13.10 ESPANGLISH

15.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA

17.56 AVIÓN PRESIDENCIAL

20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

22.37 LA SECRETARIA

TNT

07.55 EL AMOR CUESTA CARO

09.50 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

12.51 EL CÓDIGO DA VINCI

15.35 AVIÓN PRESIDENCIAL

18.04 MALÉFICA

19.52 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

22.00 300

SPACE

08.47 BLACK AND WHITE EPISODIO 1. EL ORIGEN DEL ASALTO

11.34 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTIC

13.58 DOS POLICÍAS REBELDES

16.19 LA VENGANZA DEL YETI

18.00 CONTAGIO

20.05 POSEIDÓN

22.00 LA REINA DEL SUR

22.45 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO


CINECANAL

09.00 VIDA BANDIDA

11.15 UN PASO ADELANTE

13.10 WELCOME TO HAPPINESS

15.15 5 FLIGHTS UP

16.55 EL CÓDIGO DA VINCI

19.35 ÁNGELES Y DEMONIOS

22.00 PUENTE DE ESPÍAS

SONY

09.30 SEINFELD

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 EL FACTOR X

13.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

14.00 AMERICAN HOUSEWIFE

14.30 AMERICAN HOUSEWIFE

15.00 CAPITÁN PHILLIPS

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 BLACK-ISH

20.30 BLACK-ISH

21.00 AMERICAN HOUSEWIFE

21.30 AMERICAN HOUSEWIFE

22.00 EL FACTOR X

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+VIERNES 4, A LAS 22.30, DIEGO FAVALORO ADELANTARÁ SU PRIMER MATERIAL DISCOGRÁFICO, ACOMPAÑADO POR ÁNGEL ARAGONÉS, BENJAMÍN PAZ Y FACUNDO FAVALORO.

BAY SAI

+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ VIERNES 4, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL Y TANGO MANZI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON ARIEL CAMAÑO, ULTRAVIOLETA, PABLO CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE, SALITRAL, LUCIANO GUZMÁN, LA BRÚJULA TANGO, FERNANDO BRANDÁN Y OTROS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA, CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN VENA.

+ EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.


CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/08-04/08 -17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)

03/08 -21:00 (Cast)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

03/08 04/08- 16:25 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

03/08 - 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):

COMEDIA (ATP)

03/08 - 04/08- 17:30 (Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):

CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)

03/08 - 09/08- 19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLA (2D):

TERROR (+ 13 años)

03/08 -22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 03/08-04/08-17:40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

03/08 -20:20 (Cast) 22:15 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):

ANIMACION, AVENTURA, (ATP)

03/08 -04/08 -16:30 (cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

03/08 - 21:00 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público

CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017)

18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años

CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DUNKERQUE Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA ESTRENO Apta 13 años con reserva

CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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