CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Agosto 2017
A LAS 23.00 EL SULTÁN
Por El Liberal
Hoy 21:41 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA(CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.25 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 TELÓN ABIERTO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ALTO CONTRASTE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.07 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.20 LOCA POR LAS COMPRAS
09.24 NO DEBERÍAS BESAR A LA NOVIA
11.18 IGUALITA A MI
13.35 REGRESO DEL TODOPODEROSO
15.32 VACACIONES
17.32 ESTE CUERPO NO ES MÍO
19.38 YO LOS DECLARO MARIDO Y LARRY
22.00 LA PROPUESTA
TCM
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 HAIRSPRAY
11.22 ¿QUÉ TAL, BOB?
13.10 ESPANGLISH
15.32 LA ÚLTIMA FORTALEZA
17.56 AVIÓN PRESIDENCIAL
20.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
22.37 LA SECRETARIA
TNT
07.55 EL AMOR CUESTA CARO
09.50 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA
12.51 EL CÓDIGO DA VINCI
15.35 AVIÓN PRESIDENCIAL
18.04 MALÉFICA
19.52 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
22.00 300
SPACE
08.47 BLACK AND WHITE EPISODIO 1. EL ORIGEN DEL ASALTO
11.34 BLACK AND WHITE EPISODIO 2. EL ORIGEN DE LA JUSTIC
13.58 DOS POLICÍAS REBELDES
16.19 LA VENGANZA DEL YETI
18.00 CONTAGIO
20.05 POSEIDÓN
22.00 LA REINA DEL SUR
22.45 LA VENGANZA DEL HOMBRE MUERTO
CINECANAL
09.00 VIDA BANDIDA
11.15 UN PASO ADELANTE
13.10 WELCOME TO HAPPINESS
15.15 5 FLIGHTS UP
16.55 EL CÓDIGO DA VINCI
19.35 ÁNGELES Y DEMONIOS
22.00 PUENTE DE ESPÍAS
SONY
09.30 SEINFELD
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 EL FACTOR X
13.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
14.00 AMERICAN HOUSEWIFE
14.30 AMERICAN HOUSEWIFE
15.00 CAPITÁN PHILLIPS
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 BLACK-ISH
20.30 BLACK-ISH
21.00 AMERICAN HOUSEWIFE
21.30 AMERICAN HOUSEWIFE
22.00 EL FACTOR X
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+VIERNES 4, A LAS 22.30, DIEGO FAVALORO ADELANTARÁ SU PRIMER MATERIAL DISCOGRÁFICO, ACOMPAÑADO POR ÁNGEL ARAGONÉS, BENJAMÍN PAZ Y FACUNDO FAVALORO.
BAY SAI
+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN UN AMBIENTE RENOVADO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ VIERNES 4, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL Y TANGO MANZI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23, PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON ARIEL CAMAÑO, ULTRAVIOLETA, PABLO CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE, SALITRAL, LUCIANO GUZMÁN, LA BRÚJULA TANGO, FERNANDO BRANDÁN Y OTROS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA, CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN VENA.
+ EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO DE DANIEL AGOSTINI.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/08-04/08 -17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)
03/08 -21:00 (Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
03/08 04/08- 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
03/08 - 18:40 (Cast) 21:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE (2D):
COMEDIA (ATP)
03/08 - 04/08- 17:30 (Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO A CASA (2D):
CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)
03/08 - 09/08- 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA (2D):
TERROR (+ 13 años)
03/08 -22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 03/08-04/08-17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
03/08 -20:20 (Cast) 22:15 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3 (2D):
ANIMACION, AVENTURA, (ATP)
03/08 -04/08 -16:30 (cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
03/08 - 21:00 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 17:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta Todo Público
CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO DOMINGO 06-08-2017)
18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO CABALLERO Apta 13 años
CASTELLANO 2D 16:50 - 22:10 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 22:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DUNKERQUE Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: LA GUERRA ESTRENO Apta 13 años con reserva
CASTELLANO 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65