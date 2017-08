El "sticker sexual" que busca reemplazar al preservativo

Hoy 22:11 -

El Jiftip es un producto que está revolucionando el mercado de los métodos anticonceptivos, pero ha causado controversia entre los usuarios. Básicamente, se trata de un sticker que se coloca en el miembro para “frentar” la eyaculación.

Para los expertos, este escudo “hipoalergénico” no es lo suficientemente seguro y “no está aprobado para las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o los propósitos de prevención del embarazo”.

Este adhesivo cubre la uretra para la contención de la orina y el semen. Tiene dos capas, una superior de poliuretano y una inferior, adhesiva. El slogan del producto, le puso picante a la polémica: “Siente a tu pareja, siéntete libre, siéntete seguro”.

“Es bastante preocupante que la compañía implique que el sexo sin condones no es 'sexo real', ya que los condones son la única forma de anticoncepción que puede ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual”, cerró Natika Halil, directora ejecutiva de la Asociación de Planificación Familiar.