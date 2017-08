FÚNEBRES | 3 de Agosto de 2017

Hoy 23:41 - FALLECIMIENTOS





- Nolberto Orfeo Jiménez

- Reina Marcelina Comán

- Aurelia Beatriz Ledesma (El Simbol)

- María Rosa Jiménez

- Alba Luz Benavidez (La Banda)

- Angel Javino Gallardo (Dpto. Figueroa)

- María Estela Vidal de Franck (Frias)

- Marta Magdalena Splaguño

- Estela del Carmen Gomez

- Antonio Osbaldo Bravo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALCORTA, ARTURO JUVENAL (q.e.p.d.) Falleció 27/7/17|. Los compañeros de la Promoción 1982 del E.N.E.T. nº 2: participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a La Promoción 1982 del E.N.E.T. nº 2: J. Loiotile, W. Rodríguez, H. Semenzato, R. Etchenique, J. Cuello, J. Loto, F. Ibáñez, J. Coria, J. Fragalitti, R. Veliz, O. Quiroga, B. Ávila, G. Russo, Peralta, Díaz y demás compañeros participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momento.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Isabel Mendieta y Nicolás Juárez acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Jorge y Claudia Álvarez. Se ruega una oración en su memoria.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los compañeros de Ramiro y Enzo de sección portería: Miguel Formini, Jorge Bolañez, Néstor Pérez, Hugo Contreras y Darío Martínez participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Amigos y compañeros de su hijo Ramiro y Enzo: Mariela Uñates de Tevez, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier Tevez, acompañan a sus hijos, hermanos en este dificil momento. elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz.

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Participan con dolor su fallecimiento los compañeros y amigos de Planta Impresora de sus hijos Ramiro y Enzo; Manuel, Walter , Roberto, Jose, Isauro, Segundo, Luis, Claudio, Matias y Ariel. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BRAVO, ANTONIO OSBALDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus hijos Walter Silvina y Camila, su nieta Josefina y demás familiares , sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernandez. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno. Lucia Sosa, María Angélica Sosa de López, Ana Sosa de Marchetti, Eduardo Luis Marchetti, Prof. Luis Marchetti, Lic. Carlos Marchetti y respectivas familias participan y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria

CARO, REMIGIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Amigos y ex compañeros de la Promoción 1975 de la Esc. Normal de su hija Gladys, la acompañan en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CASTILLO, HUGO ANIBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su primo hermano Carlos René Castillo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO, HUGO ANÍBAL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Alicia Mulki de Divi y flia, recuerda con mucho cariño a quien fuera excelente persona y amigo de Antonio Divi. Ruega a Dios consuelo a su esposa, hija y flia.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Horacio Pedro Montenegro, Dolly Santillán, participan su fallecimiento y acompañan a Charito en estos momentos de dolor. Ruegan plegarias en su memoria.

COMÁN REINA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus hijos Sandra, Walter, nietos, Lucas, Yanina, Tamara, bisnietos Morena, Joaquín, Tiago y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ONC. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. La Promocion 1961 de la Esc. Normal M. Belgrano participa y acompañan a su hijo y familiares ante irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ LLANOS, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) falleció el 3/7/17|. Hace un mes que nos dejaste: Choly, María Eugenia, María Emilia, Carlos Martín, tus ahijados del corazón elevan una oración en tu memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Doña María: querida vecina y amiga de toda la vida. Que los ángeles de Dios la reciban con himnos de gozo, que la hagan feliz eternamente". Blanca Benítez de Guzmán, Loli Guzmán y familia; Mirta Ibarra y familia; Osvaldo Guzmán y familia y Miguel Ángel Guzmán y familia participan con dolor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Querida Doña María: el Señor le tenía preparado un lugar más allá del Sol, en una bella Morada junto a Él. Que brille para usted la luz que no tiene fin". Loli Guzmán y Juan Carlos Elías; Mariela, Valeria, Yanina y Fátima Elías y sus respectivas familias participan con dolor su partida al Reino de los Cielos.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Sus hijos Juan, Melisa, Lilia, Matias, Su Mama Emilia, Sus Hnos, Segundo, Nely, Alberto, Orlando, Rolando, Nietos, Barbi, Ismael, Lautaro sus restos Seran inhumados Hoy 09 Hs en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Sus hijos Juan Carlos, Lilia, Matias, Melisa y sus nietos Barbara, Ismael, Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo La Plata 162 Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su madre Emilia, sus hermanos Segundo, Alberto, Rolando, Orlando y Melisa, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Plata y Salta. Se ruega una oracion en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. La secretaria de Trabajo de la Provincia Sra. Aida Ruiz, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá y hermana de los empleados Juan Carlos Gomez y Baldomero Gomez, Ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. El Sr. subsecretario de Trabajo de la Provincia Dr. Walter Assefh, director Gral. de Administracion Sr. Enzo Rearte, director Gral. de Relac. Lab. Sr. Roger Suarez, director Gral. de Despacho Sr. Antonio Suarez, director Gral. de Higiene y Seg. Laboral Sr. Walter Gomez, director Gral. de Empleo Sr. Daniel Diaz, director Gral. de Delegaciones de Trabajo del Interior Sr. Claudio Santos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá y hermana de los empleados Juan Carlos Gomez y Baldomero Gomez. Ruegan una oración en su memoria.

GOMEZ, ESTELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Los compañeros de trabajo de la Direccion Gral. de Administracion Direccion Gral. de Despacho, Privada de la Secretaria de Trabajo de la Pcia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá y hermana del nuestros compañeros Juan Carlos y Baldomero Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Sus ex alumnos Leandro, Exequiel y Fabricio Basbús junto a sus padres participan con tristeza el fallecimiento de la querida profesora Marcela, gran persona y excelente profesional. Brille para ella la luz que no tiene fin.

JIMÉNEZ, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su esposo Martín Páez, sus hijos Ricardo, Nery, Zulma, María de los Ángeles Páez, sobrino, nietos y demás familiares part. su fallecimiento y sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio de Los Flores , casa de duelo M/ 41 L/ 8, Bº C. Contreras. SERV. IOSEP Cia. de Seg. Hamburgo ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tía Marta Ledesma de Galván, sus primos Maria Marta, Maria Cira Galván, Gabriel Pio y Marta Silvia Isorni, junto a sus hijos Gabriel Santiago, Maria Eugenia y Maria Cecilia Galván, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido Arturo y acompañan en su dolor a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus tíos Néstor Juri y sus primos Elsa y Fernando, Néstor y Lourdes, Patricia y Ale y Miguel, te despiden con cariño y acompañan a Norma, Hilda y flia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Partió una persona íntegra, un ser de luz, de pocas palabras, pero de actitudes nobles y ejemplificadoras propias solamente de una buena persona. Queda en mí enriquecedores recuerdos y una gratitud infinita. Acompaño con profundo pesar a Norma, Agustin, Paulo, Malena a su Madre y hermanos en un abrazo que nos une. Elevando oraciones en tu memoria te despido con inmenso dolor. Su prima Hetty.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus amigos Oscar Horacio Avila, su esposa Norma Utrera y sus hijos Oscar, Santiago y Leticia, Mariano y Constanza, sus nietos Bautista y Agustina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Aldo Gavícola, Lic, Maria Ines Falcione y flia., participan el fallecimiento de su querido amigo Arturo y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Amigas de su hermana Analia; Nina y Chiqui Piquilloud, participan con dolor su fallecimiento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Maria Sara Sonzogni, sus hijos Daniel y Lucas Alderete Sonzogni, despiden con gran afecto al amigo Arturo. Oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Margarita Elena Archetti e hijos y Berta Natividad Canlle, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Norma e hijo Agustín, acompañándolos en estos momentos de dolor. Rogamos al Altísimo les dé pronta resignacion, ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mario Salomón y Anita Iglesias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Analia y toda su querida flia. en este dificil momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Aníbal y Maria Angelica Aguirre, sus hijos Leonor, Santiago y Juan José, sus nietas Consuelo y Amparo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya estoy ante ti, recibeme en tu Reino. Querido Arturo que descanses en paz. Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Maria Natalia, Mario Franco, Maria Florencia y Pablo Valentin, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y vecino. Elevamos oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Bienaventurados los de corazon puro porque ellos veran a Dios. Las amigas de su esposa Norma Galván; Nacha Montoto, Maria Angélica Aguirre, Nené Llugdar, Mercedes Achával, Moña Utrera, Graciela Grau, Pupi Gomez, Anita Haick, Sara Sonzogni, y Chini Habra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Alejandro Julián, su esposa Marcia e hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en es duro trance. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Luis E. López, sus hijas Virginia, Eugenia y Verónica, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan doloroso trance.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguel Armando Sánchez, Silvia Margarita Ruiz, sus hijas Maria Virginia y Maria Emilia, participan su fallecimiento y acompañan a Norma y Agustin en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La Promocion 1975, 5to. Año 2 da. Division de la escuela de Comercio Antenor Ferreyra, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Analia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Maria Celia Afur y flia., acompañan a su amiga Normita y toda la flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus amigos Edmundo Alberto Costantini, Nany Hernandez y sus hijos, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su nombre.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Susana Leiva de Flaja, sus hijos Mariana, Daniel, Elena y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Artur. Ruegan una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ing. Bernardo Luis Toledo y familia acompañan con `profundo dolor en este difícil momento a su madre Hilda, su esposa, hijos y hermanos de la partida al descanso eterno de Arturo y que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Marcelo R. Lugones, Alicia A. Cesca junto a sus hijos y nietos participan sentidamente de su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Norma, a sus hijos, hijos políticos, madre y hermanos , dando gracias por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus amigos de la Fundación Diálogo: Ariel Álvarez Valdés, Héctor Demaría, Estela de Voget, Tucho Ricardo, Silvia Ledesma, José Loira, Beatriz Barbieri, Claudia Pacheco, Aníbal Aguirre, Sarife Abdala, Marcelo Santiago, María Marta Guimard, Vanina Mulki, Sergio Quinteros, Horacio Quinteros, Priscila Masjorian, María Celia Afur, Chocho Ledesma, Tere Parra, Mónica Barrionuevo, Natalia Martí, Eugenia Leguizamón y Alicia Cesca despiden sentidamente a Arturo, acompañando con afecto a Norma, a sus hijos, hijos políticos, madre y hermanos , y dan gracias a Dios por su generosa vida y por su feliz encuentro con el Señor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Dani, Héctor, Marti y sus respectivas familias políticas participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo Omar y acompañan a Norma y su familia en este difícil momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Blanca Abutti de Tahhan e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su madre y demás familiares en tan difícil momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Maru Jiménez e hijos acompañan a Normita, Agustín y flia con mucho pesar.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Norma con mucho cariño en este triste momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Emilce Avido, Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle y flia, participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Margarita, Doris, Teresita, Mirta Hatun y Gladys de Hatun, respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento, acompañan a su mamá, esposa y demas familiares y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ricardo Llugdar, Rosa María Costas, sus hijos Alejandra, Ana y Valeria, despedimos con trissteza a nuestro querido amigo y acompañamos en el dolor a Norma, Agustin y flia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su cuñado Víctor De Nápoli, sobrinos Víctor Eduardo, Elisa Carolina y Mariano Enrique y sus familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Víctor De Nápoli, Carisa Acosta, Virginia De Nápoli, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en ssu memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Las amigas de su hermana Analía; Mirta, Marisa, Myriam, Chiky, Nina y Graciela, participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su flia. Rogamos por el descanso eterno de su alma.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Tus vecinos Ctdor. Walter Díaz, Alicia Rivera de Díaz y sus hijos acompañan a su flia. con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mario Enrique Anna y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Aquellos que nos dejan no estan ausentes sino invisibles. Tienen sus ojos llenos de Gloria fijos en los nuestros llenos de lágrimas. Maria del Carmen Botteron, Paula y Celia Noriega, participan con profundo dolor el fallecimiento de quien supo honrar y celebrar la vida con su gran bondad. Elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Beba de Suaid, sus hijos Mirta y Antonio y sus respectivas familias, despiden con profundo dolor la partida del querido Arturo a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Maria Luisa Daher, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan dificil momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Directorio, Cuerpo Médico y Personal Sanatorio Jozami S.R.L., participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la Dra. Malena Messad. Se eleva una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Nacha Piazza de Montoto y familia participan de su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este triste momento. Que su alma descanse en la paz del Señor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "El que cree en Mí jamás morirá". Acompañamos a su madre la Sra. Hilda de Messad y familia en este doloroso momento. Su amiga Teresa de Rodríguez y flia. y el personal de Mayter Peinados. Ruegan una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de su matriculada Contadora Norma Beatriz Galván. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La H.Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Contadora Norma Beatriz Galvan. Elevamos una oración en su memoria y resignación para su familia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento del Señor esposo de la Colega, Contadora Norma Beatriz Galván. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17| Dr. Arturo Oscar Contreras y María del Luján Tauil; Dr. Ricardo Neme y Graciela Tauil, Amira Isabel Tauil y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Señor te tenga en su gloria. Geduardo H. Llugdar, sus hijas María Pamela, M.Viviana, y Regine Mariol participan con dolor su fallecimiento elevando oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Dale Señor el descanso eterno". Zuni Assis de Retamosa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con afecto a su mamá Hilda. Elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Marta Judith Tarchini, Carlos Macchi y Delfina Macchi Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, madre y hermanos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Alicia de Japaze, Roberto Japaze y Tuty Japaze con sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento rogando pronta resignación para sus queridos familiarse. Que Dios le dé el descanso eterno.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Susana Saavedra y Pino Ávila participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Paulo y Malena y demás familiares en este momento de dolor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rafael Manuel Silvenses, su esposa Silvia Catalina, su hija Dra. Silvia Leonor, Mayor del Ejército Rafael, Profesora Carolina Daniela, su madre y hermanas participan con profundo dolor la partida de su amigo Arturo.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Zulema Mulki y Rauad Bitar participan con dolor el fallecimiento del papá de su cuñada y acompañan a su flia.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Pedro Mulki y Sra. participan el fallecimiento de su amigo y acompañan en el dolor a su flia.





MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Amigos y compañeros de su hija Malena: Dra Carolina Lissi, Dra. Paola Domanico y Dr. Pablo Retamosa participan con profundo dolor su fallecimiento y la acompañan con afecto junto a su familia en estos momentos de tristeza. Piden por su eterno descanso en el Señor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Benjamín Rolando Ibáñez y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra apreciada CPN. Analia Messad y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Laura, Alejandro y flia.; Constanza y flia. y Mariano Parnas participan su fallecimiento y abrazan a Norma en estos momentos de dolor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Loboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada Dra. Messad Tarchini Malena. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. Messad Tarchini Malena. Ruega oraciones en su memoria.

MÓNICCI, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. César Mónicci Kurán, participa su fallecimiento y acompaña fraternalmente a toda la familia.

RIVAS, VIRGINIA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/17|. Lic. Guadalupe Paradelo y Gastón Duré participan el fallecimiento de Virgi y acompañan en este doloroso momento a Federico, Vanesa y Nicolás. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

ROMERO, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus hermanos políticos Paula Moyano y Juan A. Larrea; sobrinos Omar, Nito, Pilili y Tito y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROMERO, PABLO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Juan Larrea y Lilia Padilla; Juanpi, Gaby y Nacho participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Hoy nos toca vivir una gran tristeza, despedir a un hijo postizo y un hermano del alma con infinito dolor. Que descanses en paz Migui querido. Sus tíos Elias y Maria y tus primos Yani y Felipe y flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que en este descanso eterno el eñor te proteja con su mirada. Su tío Elias Hallak, su tia Sonia de Cabello y su hijo Alejandro, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tía del corazón Marta Figueroa de Abdala e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor rogando oraciones a su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguchi, recordaremos siempre tu nobleza y bondad puesta al servicio de la Medicina, Fuiste ejemplo de hombre de bien en el seno de tu flia. y de tus queridos tíos. Su tía Esther Hallak y primos que nunca te olvidarán; Omar, Carlos Víctor y Luciana con sus respectivas flias., guardarán en lo profundo de sus corazones el cariño que entregaste en tu paso por esta vida. Hoy estás junto al Señor gozando de su infinito amor y paz.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus primas Dra. María Leonor Hallak, Marta Elena Hallak (a), Ing. Lidia Sofía Hallak (a) y familia; Luisa Zulema Hallak y familia participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan una oración en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su primo hermano Alex Hallak y familia, participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios, ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Recordaré siempre tu nobleza y el respeto que nos brindaste a tus queridos tíos. Admirable como medico, esposo, padre e hijo donde quedara el amor y el ejemplo de tu bondad. Su tío Elias Hallak participan con dolor su fallecimiento y eleva una oración en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Blanca Nuno de Figueroa, y Dr. Tomás Figueroa, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra Marga. Ruegan oraciones en su memoria

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Nelfi, Nancy, Pocha, Zuny y Claudia participan con dolor el fallecimiento de Miguchi. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eteerno, cuida a su flia. y dale paz y fuerza para entender su partida. Dra. Rita Sambadaro y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Lamentamos su partida, ya descansa en paz. Marta J. Auat, sus hijos Manuel Horacio y Maria Laura Fiad y sus respectivas flias., acompañan en estos duros momentos a Margarita, Juancito y Mariel y la flia. Halak. Elevan oraciones en su memoria y resignación a sus seres queridos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Bienaventurados los buenos de corazon porque de ellos sera el Reino de Dios. Hijos de Emilio Salomón, Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge con sus respetivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Mabel Miliami, sus hijos Carolina, Florencia y Carlos, nuera Laura y nieto Thiago, participan el fallecimiento de su amigo y acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Elda L. Carrizo, su esposo Gerardo Acuña y sus hijos, agradecen y valoran el amor y dedicacion del querido Dr. en atencion a suss nietos, acompañan a su esposa Marcela, hijos, su mamá y hnos. Ruegan oraciones en su memoria y resignacion para su flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Las almas de los justos estan en manos de Dios. La Dra. Patricia Paradelo Ortiz junto al Servicio de Adolescencia del Cepsi, mparticipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. con oraciones.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus compañeras y amigas; Dras. Tahhan, Acosta, Mendes, Morales, Galvez, Chavez e Iturre, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Migu, siempre te recordaré y mis hijas te lloran, solo sé que ya estás con nuestro Padre Celestial y descansas en paz, un hermano en el afecto. Sonia Caro y flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido primo que descanses en el mejor lugar y que el Señor te cubra con su manto. Te desean tus primos; Olga, Lidia e Ito.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que el Señor te reciba en su brazos y te de la paz eterna. Querido doctor Saad. Acompañamos a nuestro colega, Marcela del departamento de Ciencias Naturales del colegio Primera Junta.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Compañeras del Dpto, de Lengua y Literatura del colegio Sec. Primera Junta de su esposa Marcela Elias, participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino. El Departamento de Comunicación y expresión de la Escuela Tecnica N' 1, acompañan a su esposa Prof. Marcela Elias de Saad e hijos en este doloroso momento. rogamos oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que Maria Santisima te cubra con su manto. Cristina Martorell y su hijo Dr. Marcelo Bravo y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Resignación para su flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dra. Ominetti Graciela y flia., acompañan en este dificil momento a su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Miguel te despedimos con mucho dolor, fuiste una gran persona, colega y amigo. Acompañamos a tu flia. en este momento. Tus amigos del Instituto Casali.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido amigo Migu rogamos al Señor te reciba en tus brazos y te de el descanso eterno y consuelo a su familia. Su amiga Jacqueline Julian y flia., participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Maria Elizabet y Jorge, hijo pol. Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial. Ruegan al Señor darles cristiana resignacion a su querida flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Pichon Julián y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Lic. Stella Maris Rilinski y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amigo Migu, y acompañan en tan dolorosa pérdida a su querida esposa Marcela y a sus pequeños hijos. Que su alma encuentre descanso en Dios y brille para el la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Las amigas de su esposa Marcela Elias; Fabiola, Viviana, Lidia, Valeria, Silvana y Lucy, acompañan a la flia. en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Bety Azar, Graciela y Gabriela Azar y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguchi, cuanta tristeza me causa tu partida. Fuiste un ser maravilloso, gran compañero y amigo. Te vamos a extrañar. Gabriela Azar, Nazarena y Facundo lamentan participar tu partida. Ruegan por tu feliz resurrección.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Profesor Raul Eduardo Avila, su esposa Norma Carabajal, sus hijos Facundo, Emanuel y Maria Luján Avila de Gerez y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dr. Miguelo. Fuiste un gran medico, mejor persona, un ser extraordinario que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Miguelito querido: gracias por tanto amor que nos brindaste y vivirás eternamente en nuestro corazón" Adela, Silvina, Fernando y Germán Nasif Saber y sus respectivas familias acompañan a su querida Marga y a toda su familia en este dolor.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Lucy Soria de Corbalan y sus hijos Carlitos, Laly y Maria Silvia participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Roberto, Alicia y Ricardo Molinari participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para el querido amigo Arturo.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Personal y propietario de Óptica Molinari participan con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Graciela Moyano Rojas y flia, participan su fallecimiento y acompaña a su hemano y vecino Dr. Juan D. Saad. Rogando por su eterno descanso. Que Dios lo tenga en la gloria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Tete Arroyo y su hijo Marcelo participan con profundo dolor su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Summa Colectivo de Arte participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador y esposo de la secretaria general Prof. Marcela Elias. Señor acógelo en tus brazos y llévalo a tus verdes praderas, donde no existe el dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. SADE- Sociedad Argentina de Escritores de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra socia Marcela Elias. Ya no hay un dolor humano que no sea mi dolor/ ya ningunos ojos lloran, ya ningun alma se angustia/ sin que yo me angustie y llore/ ya mi corazón es lampara fiel de todas las vigilias/ ¡Oh Cristo (P.N.) Rogamos una oración en su memoria y que brile para el la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dra. Adriana Villarreal, medica referente de la O.C.D.del Hospital de Transito de Brea Pozo y su personal administrativo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Las Dras. Gabriela Lopez Cruz, Monica Nader y el Sr. Ruben Gramajo, expresan su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Miguel Antonio. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor Jesus, tu que das la vida eterna, recíbelo a tu hijo Migu y concédele una nueva vida en el Cielo. Victoria Saadi, sus hijos Anabel y Yuse Jarma Saadi, participan con dolor su fallecimiento, rogando resignacion para sus queridos familiares.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Francisca Abraham de Caamiña, sus hijas Norma y Gladys Caamiña, nietos Paco y Chicho Diosquez, Pupi Llanos y respectivas flias, acompañan en este dolor a su madre, querida Margarita, hermanos Mariela y Dr. Juan. Que brille para el la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Emma Esther Elias, sus hijos Mario Luis Seiler, Rubén Omar Seiler y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Miguchi que el Señor te reciba en sus brazos y te acune por siempre. Fuiste un ser especial, excelente persona, padre, esposo e hijo ejemplar y un enorme profesional dedicado con amor a tus queridos pacientes. Te recordaremos con inmenso cariño. Hoy te despedimos con dolor. Alfredo Jorge Llado, Graciela Taffarel de Llado e hijos Claudia y Hernán, Alfredo y Analia, Maria Alejandra, Omar, Narda y Mariano y Vladinir. Que brille para ti la luz eterna.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus pacientes que no lo olvidarán y extrañarán a su Dr. Miguel, amoroso y dulce con los niños, paciente, confiable y guia de sus papás; Agustin, Bautista y Francisco Paz y sus papás Cecilia Azar y Daniel Paz , no lo vamos a olvidar. Lamentan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Compañeros y amigos de la Promoción 1987 de la Escuela Trejo y Sanabria de Suncho Corral, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Juanchi. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Participan con dolor su fallecimiento, Isabel Leiva ( Chabela ) e hijos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Bienaventurados los puros de corazón por ellos veran el rostro de Dios". Descansa en paz amigo Miguchi. Dra. Marcela Garnica, su esposo Rodolfo Mema y su hijo Nahuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Nora Lucía Chazarreta y flia., acompañan a la Prof. Marcela en la triste despedida de su esposo. Dios ya lo recogió en sus brazos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamas". Tu hermana en el afecto Isolina Ybarra de Dotto, Hugo Dotto, sus hija Ing. Stefania Cisterna, participan con dolor su partida. Consuelo a tu madre y toda tu hermosa familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. En vida fuiste un ejemplo de hijo, amigo, esposo, luchador hasta el cansancio. Hoy descansas en el Reino Celestial. Tus hermanas en el afecto Elizabeth Ybarra, Isolina Ybarra, Lilian Ybarra, sus hijos Stefania, Fernando, Camila y Rosi y Anita Ybarra, participan con profundo dolor tu partida, descansa en paz Miguchi. Consuelo para tu madre, hermano, esposa e hijos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Alva de Salomón, sus hijos Juan, Mary, Daniel, Edgar y Gustavo con sus respectivas flias. participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Juan Carlos Salomón y Silvia Ibáñez, participan su fallecimiento con profundo dolor..

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Gladyz G. de Figueroa, sus hijos Miguel, Martin, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivas flias., acompañan en este dolor y elevan oracioness en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La comunidad educativa del nivel superior, del Instituto Santo Tomás de Aquino, participa con dolor su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a su querida compañera Marcel y flia. Ruegan oraciones en su memoria

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos Mario José y Susana Llanos y sus pacientes Marito y Nahiara Jose participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Blanca Jorge de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y que su alma descanse en paz.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los compañeros del S.A. M. de su hermano Juan, acompañan a la flia. en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Walter Jerez y Cecilia Basbús acompañan a Juan y flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Lidia Beatriz Satuf de Elias, sus hijos y sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amiga Margarita de Saad y que brille para él la luz que no tiene fin.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que el Señor te reciba en su Reino, logres la vida eterna y la paz. María Lucia Terenzio y flia, participan con mucho dolor la partida del hijo de la querida amiga Marga, acompañandola a sus hermanos Juan y Mariel, su esposa e hijos. Mis oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Celia y Haydée Auat y Abraham Auat y familia despiden con tristeza al querido hijo de su amiga Marga, la abrazan con amor y acompañan a toda la familia en el dolor por esta gran perdida. Que la fe y al esperanza en la resurrección los una y los reconforte hasta el encuentro definitivo.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Magdalena Pró lamenta participar la partida a la Casa del Señor del amado esposo de su amiga y colega Marcela, Desea para ella y sus cuatro soles un camino de unión y paz que los reconforte en la memoria de los días felices.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Participamos con profundo dolor del fallecimiento. Flia Rojas Bauman.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que Dios te de en el Cielo todo el amor que sembraste en la tierra. Lidia A. Correa de Vazquez, sus hijos Chichi, Maria Cecilia, Tomas, Magali, Anita y Eugenia y sus respectivas flias, Rogando al Señor pronta resignacion. Elevan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Se nace dos veces, una cuando venimos al mundo, y otra cuando nos vamos. Si fuimos cabales, comprometidos, dedicados, nacemos en el corazón de los que nos quieren. Hasta siempre Miguel, tu recuerdo vivirá en nosotros. CPN Miriam Martínez, Dr. Leandro F. Gamba, Dra. Daniela Vaca Japaze y compañeros del CePSI Eva Peron participan con pesar su fallecimiento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Claudia Gardini, Daniel Frias, e hijos participan con inmenso dolor el fallecimiento del uerido amigo de la infancia Miguchi, dejando un recuerdo imposible de olvidar. Acompañamos en estos tristes momentos a tu querida espoa Marcela e hijos y a tu adorada mamá Marga, a tus hermanos y demás familiares, elevando oraciones al Señor en tu querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Gladys Catan de Gardini, participa con gen sentimiento el fallecimiento del querido Miguchi, acompañando a su esposa e hijos, a tu mamá Marga, hermanos y toda tu flia. rogando al Señor por tu eterno descanso.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Aldana Perez Salvatierra y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Nahiara. Elevan oraciones por su eterno descanso y su familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor tu lo llamaste, ya está ante ti. Margarita de Torres, amiga de su mamá Margarita y de toda la flia., Hallak, participa con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Miguel. Ruega oraciones por el eterno descanso de su alma, fortaleza y serenidad para frontar su ausecencia física. Que descanse en Paz. Amén.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Carlos Lucio, Gringa Falcione, su hija Claudia Lucio, Pablo Soria y sus nietos Ulises y Valentino. Damos gracias a Dios por ponerte en nuestras vidas y pedimos consuelo para Marga, Marcela, Nahiara, Shael, Sagira, Naim, Juanchi y Mariela.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Silvia Canllo de López, Mary C. de Jozami, Francisco Canllo y sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor. Que su memoria sea eterna.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en verdes pastos El me hace reposar. Tus compañeras y compañeras jubiladas de la Escuela Técnica Nº1 acompañan en este momento tan doloroso momento a su esposa Marcela. Nelly Guantay, Herma Lazarte, Marta Battán, María Fernanda Coronel, Vivian Garcia Olivera, Magui Guzmán, Mercedes Campos, Lucia Sambataro, Maria Elena Collado, Gaby Rodriguez, Aurora Carrizo, Betty Castro, Ana Maria Barrionuevo, Lili Mirón, Maria Elvira y Mirta Murad. Rogamos pronta resignación.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus tías Flia. Abdala, Flia. Cornejo y Flia. Abutti- Robles despide con dolor a su querido sobrino Miguchi y ruega al Señor paz a su alma y consuelo a su flia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus primos Dr. Ramónb Vergara, Dra. Maria San Román, sus hijos Jesús y Milli, despiden a su querido primo Miguchi en su partida al Reino de Dios y ruegan paz a su alma y cristiana resignacion a sus familiares.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. José Haick y señora participan con dolor el fallecimiento del hermano del Dr. Juan Daniel Saad. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Roberto Sanchez participa el fallecimiento del hermano del Dr. Juan Daniel Saad y lo acompaña en este momento de gran dolor.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Alberto Auad y familia participan el fallecimiento de su amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Jorge Falcione y Ana Gimena Storniolo lamentan el fallecimiento del hermano del Dr. Juan Daniel Saad y hacen extensivas sus condolencias a toda la familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rolando Raúl Filippa participa el fallecimiento del colega y amigo y acompaña a su esposa e hijos en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Los compañeros de su hermano Juan del Centro de Salud Jujuy participan su fallecimiento y lo acompañan en el dolor junto a su familia. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Elean y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Elia de Garibe, Leny Garibe, su esposo Arturo y sus hijos Fernando, Mariana y Adrián participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración y consuelo por su querida madre.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Irma Ise de Velarde y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su esposa Marcela e hijos, a su madre Marga y a su tía Esther en el dolor de la partida. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Miguchi: diste a tu esposa, a tu madre e hijos testimonios valederos de la vida y de virtudes inolvidables. Tus tíos Juan Atíe Saad y Cuca, sus hijos Juan Pablo (a ), Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias elevan al Altísimo plegarias por tu eterno descanso y que tu ejemplo permita a tus familiares cobijarse bajo tu luz.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor dale el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin". Dr. Luis Walter Frías y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en estos momentos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Felices los de corazón humilde porque ellos verán a Dios. Olga Díaz de Frias y familia, maestra del jardín de infantes participa con inmenso dolor el fallecimiento de su alumno Miguchi. Elevan oraciones en su memoria y resignación cristiana para sus familiares.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Amigos de su familia Alejandro Fernandez, su esposa Rosy Villarreal, su hijo Ivan, participan y despiden con gran dolor a una gran persona. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. El Señor te reciba en su regazo.Edi, Puki, Lucy, Nena, Pocholo, Guito, Peluza y Chiquitino Cura y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones pidiendo resignacion para su familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Yaya Mazzoleni, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia. en tan doloroso momento en especial a su mamá Margarita. Eleva oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Victor Jose y familia, participan con profundo dolor tan irreparable perdida, hacen llegar sus condolencias, ruega oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Miguchi, fuiste una excelente persona. tu imagen de cristiano fue premiado por el Señor Tu Dios. Arminda Mazzoleni de Valdez, sus hijos Lizzi, Nene, Anibal y Juanita con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida, rogando oraciones en su memoria. Acompañamos en este trance doloroso a tu familia. especialmente a su querida mamá.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Hijos de German Llanos Huisi y Paula Garnica y sus respectivas familias, participan con profundo dolor suf allecimiento. Piden a Dios resignacion cristiana para su esposa, hijos, madre y hermanos.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus amigos Adriana Eleán y flia, Enrique Eleán y Roberto Carlos Eleán participan con gran dolor su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que Dios te de en el Cielo todo lo que el supo dar en la tierra. Sus amigos Alba Julian y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Señor ya esta ante ti dale el descanso eterno. Huguiito Cura y flia, participan con profundo dolor tan irreparable perdida y hacen llegar su mas sentido pésame a toda su flia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus pacientes Julieta y Federico Cesca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Sus pacientes Agustín, Vicente y Felipe Polti participan con profundo dolor su fallecimiento y elevando una oración en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Adrian E. Vizcarra, Lida Robles de Vizcarra, Romina, Luciano y Virginia Vizcarra; Dina de Vizcarra, Juan Prados de Robles y Magali Robles participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestros queridos amigos Mariel y Omar y acompañan a toda la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SPLANGUÑO, MARTA MAGDALENA (q..e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su cuñada Nena, sobrina y ahijada Chichi, sobrinos Marita, Nicolas, Ricardo, Daniela, Mirian, Roberto, Claudia, Juan Domingo, nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Iosep. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CORONEL (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Sus hijos Carlos Ricardo Tragant, María Marcela Pinto, su nieto Facundo Tragant Pinto, participan con profundo dolor su fallecimiento pidiéndole al Señor su eterno descanso, sus restos son velados en Santa Fe y Pedro Leon Gallo y serán inhumados hoy a las 18 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. 28/7/17|. Te has ido al Cielo y yo voy a quedar aqui, con una sonrisa fingida. Voy a vivir con la esperanza de algún dia volverte a ver, volverte a abrazar y conversar de todo lo que me ha pasado. Esperame allá y guadame un lugar. Hasta entonces, nos vemos en mis sueños. Eternamente agradecidos por tus enseñanzas y tu amor. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Ya sos libre. Su nieta Jimena y tu bisnieta Justina.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Abuelo, mi viejo querido, fuiste siempre mi orgullo y mi guía, te quiero mucho, nunca dejes de brillar. Su nieto Carlos Daniel Tragant. .

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B. A. el 28/7/17|. Sus primos Estanislao Kozlowski, Sara Ines Anelli, Marta Beatriz Anelli, sus sobrinos Daniel y Soledad; Viviana y Gonzalo, Yeyé y Gustavo; Ariel y Florencia y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CORONEL (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Sus sobrinos César Gabriel Giaigischia, Mario Rafael Giaigischia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan a sus primos hermanos César Daniel, Carlos Ricardo y Maria Marcela en estos difíciles momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su sobrina Chiqui Anelli y sus hijos Fabi, Cesar y Gaston y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan irreparable pérdida.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Su sobrina Gladys Anelli, César L. Bissacco, Huguito, Aldana e Ignacio Musso participan con dolor el fallecimiento de su querido tio Carlos y acompañan a sus primos Daniel, Carlos y Marcela en tan doloroso trance.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Su sobrina Yudith Anelli y Mario Fantusati, sus hijos Nicolás, Eugenia, Agostina y Antonella participan su fallecimiento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/7/17|. Su cuñada Porota de Anelli, sus hijos Chiqui, Carlos y Gladys Anelli y familia, participan con pesar su partida al Reino Celestial y acompañan a sus hijos en tan doloroso trance.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Elías Salomón y flia., participa el fallecimiento del abuelo de la Dra. Jimena. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Juan Salomón, participa su fallecimiento con profundo dolor, ruega oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Raúl Espeche, Maria Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mariela y Romina Herrera participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su querida amiga Jimena y acompañan a la flia. ante tan irreparable pérdida.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Lucy V. Pérez Mayoral. Acompaña con profundo dolor a Marcelita, Pochi y Carlitos por la pérdida irreparable de su padre que fue un gran ser humano. Ruega oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. 28/7/17|. Rodolfo Améstegui, su esposa Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Beatriz Meossi de Cáceres, sus hijos Carlos, Augusto, Luis y María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Viviana Pinto de Arzuaga, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Jorge Alberto Hernández (a), Carlos Federico Hernández (a), Juan Gregorio Hernández (a) y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Su ahijado Juan Gregorio Hernández (a) y familia participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por la paz de su alma.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Marta Gallardo Capuano, hijos y nietos lamentan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Ana Carlsson de Rodríguez Areal, sus hijos Ana María, Analia, Ricardo Pernigotti, Alberto y Marca Carol, Angelina y Gustavo Darchuk y demás familiares despiden con profundo dolor al querido y respetado Carlos. Paz para su alma y cristiana resignación a su familia.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Federico Bolgioni, María Laura Pernigotti, su hija Catalina acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Ricardo Cruz, Susana Abud, sus hijos Gonzalo, Lourdes, Florencia y Valentina, su nieto Jerónimo participan con profundo dolor la pérdida del padre de sus queridos amigos Marcela, Daniel, Carlos. Ruegan una oración en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Hugo Abud, Betty,Zienteck, sus hijas Sofía e Irina, participan con dolor el fallecimiento del padre de sus amigos Marcela, Daniel y Carlos. Ruegan una oración en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Pedro Argés, María Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina participan el fallecimiento del padre de su amigo Daniel Tragant, rogando resignación para su familia y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. La H.C.D. del Jockey de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento de su socio vitalicio y gran colaborador de la institución. Acompañan a sus familiares en tan difícil momento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan a sus familiares en tan triste momento,

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la CABA|. Marta Zaccardi de Barbieri, sus hijos y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Raúl A. Valladares y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. El personal del Jockey Club de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A.el 28/7/17|. Betty Castro, Ramón Blanco y familia participan del fallecimiento del padre de la querida amiga Marcela y familia. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la CABA|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín participan con mucho pesar su fallecimiento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la CABA|. Mario y Adriana Mondino, sus hijos Nicolás y Antonella participan con profundo dolor y acompañan a sus amigos Marcela, Daniel y Carlos en este difícil momento. Carlos siempre estarás presente en nuestros corazones. Descanza en paz.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Justo Alegre participa su fallecimiento, deseando pronta resignación a sus familiares, elevando oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Su cuñado Luis Alberto Anelli, su Sra. María Mercedes Vittar participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/7/17|. El presidente, vicepresidente, Consejo Directivo y Personal de la Liga Santiagueña de Fútbol participan con profundo dolor el fallecimiento del señor padre del vicepresidente 1º del Club Atlético Unión Santiago Carlos Tragant. Rogando por el eterno descanso.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 28/7/17|. René Orlando Gastaminza, Vittoria Teodori de Gastaminza profundamente conmovidos comparten con todo cariño el dolor familiar y elevan oraciones para una cristiana resignación.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.BA. el 28/7/17|. María Mercedes, Gustavo Beltrán y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Mae Lugones, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. CPN. Joaquín García y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Dr. Julio Cesar Abregu, Dra. Alicia Chávez y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la CABA|. Tona Ledesma, José Cruz, Susana Zarazaga; sus hijos Guillermo, Diego, Sofía; hijos políticas Carola y Vanina y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------