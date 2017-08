Barboza quiere quedarse en River

Fotos EXPECTATIVAS. Tras dos años y medio de estar a préstamo en otros equipos, Alexander Barboza quiere ganarse un lugar en River.

El defensor Alexander Barboza advirtió ayer que "lo mejor que me podría pasar" es continuar en River Plate, entidad dueña de su pase a la que regresó tras un período a préstamo en Defensa y Justicia.

"Lo mejor que me podría pasar es seguir en River. Estoy muy contento con la pretemporada que hice" expresó el zaguero central, que será considerado por el entrenador Marcelo Gallardo en este segundo semestre de la temporada.

Al retornar a la ciudad de Buenos Aires, luego de cumplir labores de pretemporada en Orlando, el defensor resaltó en rueda de prensa que "lo que hice en otros lados fue bien visto en River".

Con 22 años, Barboza es una opción que maneja el cuerpo técnico para integrar la zaga "millonaria".

"Era una deuda que tenía conmigo mismo. Por lo que hice en Defensa (y Justicia) me he ganado la chance de pelear por un lugar", advirtió.

Con relación a la inminencia de asumir el encuentro desquite por octavos de final de Copa Libertadores ante Guaraní de Paraguay, el zaguero indicó que "River está preparado para arrancar ya. Este club siempre tiene que estar disponible para las grandes cosas", aseveró.

El plantel "millonario" descansó ayer a su llegada desde los Estados Unidos y volverá hoy a las prácticas, en el predio de Ezeiza, con miras al primer encuentro oficial del semestre ante Guaraní, pautado para el martes 8, en el estadio Monumental.

El conjunto del DT Gallardo se impuso 2-0 en la ida, con anotaciones de Ignacio Scocco y Marcelo Larrondo.

Pinola

Otro de los que dialogó con la prensa al llegar a Buenos Aires fue Javier Pinola, uno de los refuerzos para esta parte del año.

"Trabajamos muy bien y duro, ajustamos detalles. Más que nada para los que llegamos, conociendo mejor la idea. Acá seguiremos corrigiendo cosas, pero llegamos muy bien. Estamos contentos por la gran convivencia y tenemos que estar todos juntos para lograr el objetivo", dijo el ex defensor de Rosario Central.

"Estoy contento por la confianza de Gallardo, pero no me creo titular. Él decide. Hay que demostrar día a día. Después, la confianza es fundamental y lo que él transmite es buenísimo. Queda en mí aprovecharlo o no. Espero que no me cueste la idea, pero mis compañeros lo hacen más fácil", agregó el jugador de 34 años.