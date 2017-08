Fotos Santiagueña que vive en Caracas relató el drama de Venezuela

"En el fondo, nadie pensó que se llegaría tan lejos con tanta violencia", manifestó Nancy del Castillo, periodista santiagueña radicada en Venezuela hace más de veinte años y donde formó su familia.

En diálogo con Radio Panorama, la mujer brindó un relato sobre lo que le toca vivir como trabajadora de la comunicación y como madre, en el país caribeño que afronta una severa crisis política y social.

"Es difícil y fea la situación que vivimos en los medios de comunicación locales; nos sentimos humillados y vejados porque nos impiden hacer llegar la voz del descontento de la gente", reflejó. Nancy agregó: "Incluso muchos medios han reportado que ingresaron personas y rompieron los equipos y han golpeado a varios periodistas". Nancy es conductora de radio y admitió que durante las elecciones que llevaron al actual presidente Maduro al poder, hubo mucha gente que "no estuvo contenta" con los resultados.

"Siempre se pensó que las democracias debían ir creciendo y abarcando a cada rincón del país, pensándolo desde la unión y no desde la desesperanza; pero cada vez que el gobierno protagonizaba episodios de violencia, el pueblo temía", lamentó. Acerca de la postura de la Iglesia ante el conflicto venezolano, Del Castillo sostuvo que "donde pudo haberse entablado un diálogo hace dos años, no se lo logró, no aprovecharon la posibilidad".

"No toda la culpa es de los gobiernos; sino de la gente también. Hay que trabajar juntos para construir la paz que necesita Venezuela", apuntó. Nancy expresó sus emociones al consultársele si alguna vez sintió el deseo de volver a su tierra natal: "En algún momento se me pasó por la cabeza, pero es difícil responder esa pregunta ahora. Yo formé una familia en Venezuela, mis hijos son venezolanos y quiero a este país. Yo les enseño a mis hijos a tener amor por su tierra, así como yo amo a la mía. Pero también siento amor por este país y no es justo partir. Si nosotros no nos queremos, ¿quién nos va a querer?"

Finalmente, agradeció a los medios internacionales que se interesan en escuchar las voces de los venezolanos: "Todos somos hermanos y en este momento debemos unirnos aún más. Creemos que vamos a salir adelante".