"Que gobernamos para los ricos es una mentira que nos acompaña desde hace años"

03/08/2017

-Reconoció que a muchos argentinos les aprieta el bolsillo. En ese contexto, se anuncia un nuevo aumento para las prepagas y medidas de este tipo hacen difícil vivir en la Argentina a un asalariado o un trabajador independiente de la clase media ¿Cuándo y, sobre todo, de qué manera les llegará a estos sectores el cambio para mejor?

-En este punto, son aumentos que acompañan la inflación y las paritarias, no son aumentos que estén fuera de eso. Y es un tema para nosotros prioritario seguir bajando la inflación: este año va a estar alrededor de la mitad de lo que fue el año pasado, y eso ya permite que desde hace varios meses esté el salario ganándole a la inflación, recuperando lo que se perdió el año pasado y con una buena tendencia hacia adelante. Después, no es fácil poder plantear una sola situación en todo el país; en todos los sectores hay gente que ya le ha llegado como esos trabajadores que están trabajando en la obra pública que antes no tenían trabajo, los que están vinculados a las nuevas industrias y desarrollo que se van logrando; lo que está pasando con el turismo donde estas fueron las vacaciones de invierno con más turismo en el norte del país; los jubilados que cobran la Reparación Histórica, los jubilados y pensionados y beneficiarios de AUH que están recibiendo créditos y les permite tener ese alivio y una herramienta concreta de ingreso. Lo importantes es que vamos en la dirección de que cada vez se vaya notando más en cada vez más sectores y cada vez más lugares del país, sea por la obra pública, por mejora de ingreso, o alguna cuestión de trabajo u oportunidad nueva.

-¿Les molesta que los cataloguen como un gobierno para ricos?

-Es la mentira que nos acompaña desde hace muchos años, como cuando a Macri en Boca decían que iba a privatizar el club, que iba a trabajar solo para los ricos. Cuando gobernaba la Ciudad de Buenos Aires nos decían exactamente lo mismo, y los más beneficiados han sido los sectores más vulnerables con mejor transporte, con mejor infraestructura, con un Estado cada vez más presente. Lo mismo sucede a nivel nacional: nuestra prioridad tiene que ver con ayudar a los sectores más vulnerables, ya sea través de la mayor inversión social que se haya hecho en la historia argentina como la que estamos haciendo hoy en diversas formas. Por ejemplo en las obras de hábitat que también las estamos haciendo en localidades vulnerables de Santiago como Pinto, Las Tinajas, Colonia Simbolar, Los Telares, La Banda, entre otras, y también a partir de la posibilidad de generar trabajo y oportunidades para todos aquellos que no lo tienen. Los que se llenan la boca diciendo eso, en general han consolidado un país con alto nivel de pobreza y eso es lo que nosotros venimos a transformar y lo vamos a hacer.