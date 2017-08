Fotos Peña: "Es mentira que se quiera privatizar el sistema previsional y precarizar el trabajo"

03/08/2017 -

Uno de los principales nombres de Cambiemos y hombre fuerte del Gobierno nacional, Marcos Peña, salió al cruce de quienes señalan que se prepara una reforma previsional y laboral que afectará a los trabajadores.

Al respecto, dijo que es "una mentira" y la circunscribió a maniobras de la oposición para sembrar "desesperanza", con motivo de las elecciones. Así lo remarcó en una entrevista a fondo con EL LIBERAL, en el que respondió a temas candentes como la economía, la difícil situación de los trabajadores, si gobiernan para los ricos.

También habló de Santiago del Estero y en tal sentido, adelantó que "está previsto que venga el presidente Macri" durante el tiempo de campaña, después de las Paso, y hasta el 22 de octubre. "Seguramente volverá por Santiago en los meses siguientes".

-¿Estas elecciones son clave para consolidar un modelo de gestión? ¿Un revés les significaría una afectación a la gobernabilidad?

-Toda elección en un país como el nuestro es trascendente porque es la oportunidad que tenemos todos por igual de expresarnos y de plantear qué futuro queremos en nuestro país, en nuestra sociedad. En ese contexto es muy importante para este gobierno que se pueda acompañar y respaldar el proceso de transformación que estamos llevando adelante. Trabajamos en ese sentido, pero siempre desdramatizando y poniendo mucho foco en lo que puede ocurrir y pueden hacer los argentinos.

-En Buenos Aires enfrentan a una importante referente opositora como Cristina Kirchner. ¿Si ella ganara, sería un grave retroceso para ustedes que proponen un cambio?

-Estamos muy confiados que así como la mayoría de los bonaerenses apostó por un cambio con María Eugenia Vidal con Mauricio Macri, en que ese va a ser el mensaje de la mayoría en esta elección. No pensamos en escenarios negativos; lo que sí está claro es que la única fuerza nacional que se presenta en esta elección es Cambiemos y que eso refleja que hay coherencia, que hay equipo, que hay valores comunes que independientemente de la realidad de cada provincia, expresan una vocación de muchos argentinos.

-Dice que no piensa en escenarios negativos, pero Cristina lidera muchas encuestas. ¿No hacen una lectura de que se les está acabando el crédito con la gente?

-Si uno mira la trayectoria de los encuestadores argentinos en los últimos años, tiene que ser muy prudente con los pronósticos. En ese contexto, estamos seguros que muchos argentinos, y en particular muchos bonaerenses, se van a sentir protagonistas y como pasó en 2015, que a esta altura los analistas y los encuestadores decían que ganaban Aníbal Fernández y Scioli (Daniel), nosotros decíamos "confiemos en lo que pase con la gente". Y recorriendo la provincia de Buenos Aires, siento que hay un respaldo mayoritario al gobierno.

-En este tiempo que va de gestión, ¿qué señalaría como mayores logros y deudas más importantes?

-Me parece que uno de los grandes logros fue cumplir prácticamente todas las promesas de cambio que había que hacer, en la forma de gobernar, en la transparencia, en decir la verdad, en sincerar muchas mentiras de muchos años, poniendo la vocación de dialogar y acordar en un contexto de profundo federalismo. Esto permite que hoy estemos haciendo el plan de infraestructura más grande de muchísimo tiempo y en forma muy transparente, en todos los rincones del país; que estemos en una economía en crecimiento; que hayamos restituido la confianza de la Argentina en el mundo. Son cuestiones que van a ayudar, al igual que el combate al narcotráfico que ha sido un eje muy importante, a que generemos ese crecimiento que nos permita terminar con la pobreza y la desigualdad en el país. Lo que falta es en lo que tenemos que seguir trabajando para que cada argentino viva mejor. Sabemos que aprietan los bolsillos, sabemos que ha sido un año y medio difícil, pero tenemos que demostrar en este tiempo que tenemos para adelante, que el esfuerzo no fue en vano, sino para que los argentinos y sus hijos vivan mejor.

-Una promesa del Presidente para Santiago que hasta el momento no se concretó son las autopistas en las rutas 9 y 34. ¿Cuándo se realizarán? -Trabajamos en la repavimentación de ambas y en la reconstrucción de la 34 en la altura de Santa Fe, para ir en esa dirección y lograr que se transformen en autopistas. En este momento se están construyendo más de 1.300 kilómetros de autopistas en todo el país, es la inversión más grande de la historia, nunca se construyeron tantos kilómetros de autopistas como en este momento, en un plan muy ambicioso. Seguramente hay mucho tiempo perdido para recuperar, son obras que se tendrían que haber hecho hace mucho, pero estamos confiados en que se va a ir avanzando y llegando a Santiago.

-Los sindicatos y la oposición advierten con preocupación que el gobierno quiere producir una reforma previsional y laboral, que implicaría ampliar la edad para jubilarse y privatizar el sistema previsional, y la precarización del trabajo. ¿Cuál es el objetivo de estas medidas?

-Lo primero y más importante, es que es mentira, como tantas que la oposición ha planteado ya en 2015 como la privatización del sector previsional, que íbamos a eliminar las paritarias, las AUH. Son un montón de mentiras porque lo único que pueden hacer es transmitir desesperanza para ver si de esa manera pueden volver al poder. La realidad es que no hay un proyecto en ese sentido. Lo que hay, es una agenda de trabajo que ya se viene haciendo como por ejemplo la ley de Primer Empleo que todavía no hemos logrado que se avance en el Congreso. Ello permitiría una diferenciación impositiva para las provincias del Plan Belgrano como Santiago del Estero; y para los jóvenes, lo que se busca es generar más trabajo y que sea de calidad, cosa que hace muchos años en la Argentina no se genera. Y en materia previsional cuando se sancionó la ley de Reparación Histórica, se sancionó también la creación de una comisión de notables de distintos sectores para analizar el sistema previsional a futuro y generar recomendaciones para el año 2019 recién. Pero no hay nada que haya que temer, ningún proyecto que queremos impulsar. Además, pasa hasta por un tema práctico: tenemos minoría parlamentaria y la seguiremos teniendo con lo cual nuestra convicción es la del diálogo, del consenso, y seguir trabajando para que la Argentina pueda generar los trabajos que le permita salir de la pobreza. Ese es nuestro único foco, el que los opositores no lograron hacer cuando estuvieron en el gobierno.