Lousteau cuestionó la política económica y alertó por déficit

Fotos LOUSTEAU. Dejó la embajada en EE.UU. para competir en elecciones

03/08/2017 -

El precandidato a diputado nacional por Evolución Martín Lousteau advirtió que "la economía no va a crecer, más allá de algún rebote que pueda tener" al tiempo que alertó que el déficit fiscal actual es "extremadamente alto".

En una charla en la Universidad de Belgrano, Lousteau señaló que "la discusión entre gradualismo o shock es superficial" y remarcó que "el único shock verdadero es que el mundo vea que los políticos argentinos somos capaces de consensuar un camino, para después avanzar gradualmente".

"Hoy discutimos el dólar, la deuda, la inflación, el déficit, la pobreza, la mala distribución del ingreso, si hay que bajar la edad de imputabilidad, si la economía no crece, si las pymes no pueden competir. Pero lo que no se discute es por qué ocurre todo eso", sostuvo. El ex embajador argentino en EE.UU. recurrió a lo que más sabe y dio un panorama sobre la realidad de la economía.

"La economía que viene es muy parecida a la economía que vino. Hace 6 años que el ingreso por habitante cae, que somos más pobres", señaló el referente de Evolución, quien precisó que ese ítem sólo subió 0,8% en 20 años, 4 veces menos que en Chile.