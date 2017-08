Santiago recibirá a la segunda fecha del Regional del NOA

03/08/2017 -

Santiago del Estero será sede de la segunda fecha del Regional NOA de tenis de mesa este sábado 5 hasta el domingo 6 y estará organizado por la ANTM.

Se jugará en el predio del Polideportivo Escolar Provincial de calles General Paz e Independencia. El mismo estará auspiciado por la firma Montero Sport y por el Gobierno de la Provincia a través de la Subsecretaría de Deportes.

Categorías

La entrada será libre y gratuita. Se jugará en las categorías: Sub10, Sub13, Sub 13 Iniciados, Sub 16, Sub 18, Mayores libre, Maxi 40, Maxi 60, Damas libre, Damas Maxi 40.

El inicio de la competencia está previsto para el sábado partir de las 14.30. Por informes comunicarse al cel. 154712964.