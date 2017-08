María Elena Tejerina saboreó las mieles del éxito

Fotos TÍTULO. María Elena Tejerina participó por primera vez en el Campeonato de Duatlón y lo hizo de manera brillante.

La Asociación Santiagueña de Duatlón y Triatlón le puso fin al Campeonato Santiagueño en la primera de las especialidades y una de las atletas que está viviendo un momento muy especial en su carrera deportiva es María Elena Tejerina, flamante campeona en la categoría Promocional.

"Estoy muy contenta porque al ser la primera vez que participo en el duatlón, tuve la posibilidad de consagrarme campeona el pasado fin de semana del torneo que se realizó en seis fechas. La otra particularidad es que gané en todas las carreras, totalizando 7.500 puntos", comentó María Elena cuando ayer estuvo de visita en EL LIBERAL para hablar de esta primera conquista en su incursión por el duatlón.

Una de las anécdotas más importante que tiene la atleta santiagueña cuando este año decidió formar parte del Campeonato Santiagueño, fue que para hacer su primera carrera el 20 de mayo de este año, tuvo que pedir prestada la bicicleta para empezar a dar muestras de sus condiciones físicas y técnicas.

"Era una bicicleta común que me la prestó un vecino. La acondicionamos como para hacer algo en la primera fecha y gracias a Dios me fue muy bien porque al final terminé como ganadora en la categoría Promocional. Ese día recuerdo que tampoco le dije a nadie que iba a competir en el duatlón porque no sabía cómó iba a ser el resultado. Por suerte todo anduvo muy bien y hoy estoy disfrutando de lo bien que me fue en el compeonato", añadió María Elena.

Ya pensando en lo que se viene para más adelante, la flamante campeona analiza la posibilidad de intervenir en el próximo Campeonato Santiagueño de Triatlón, aunque todo va a depender del tiempo que le queda para comenzar con la preparación en este sentido.

"Por ahí me largo también con el triatlón. Soy una persona que le gusta asumir los desafíos. Cuando me propongo cumplir con un objetivo, soy de meterle para adelante y ver cuáles son los resultados. Veremos si lo del triatlón se puede dar", finalizó María Elena.