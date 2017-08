Diego Latorre no aguanta las bromas de compañeros

03/08/2017 -

El "Puntita Gate" no le da respiro a Diego Latorre. Aunque ya acordó y logró mantener en silencio a Natacha Jaitt, el ex futbolista no logra controlar a algunos compañeros de la señal de deportes en la que trabaja y sus bromas y chistes reiterados. Mientras Yanina se muestra más liberada y habla de la infidelidad en la TV, el comentarista deportivo habría pedido alejarse de los programas en vivo, como el diario de las 19, para concentrarse sólo en las transmisiones deportivas. Quiere estar tranquilo y sólo dedicarse a hablar de fútbol.