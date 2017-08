Aníbal, sin filtro: contra la Alfano y por la vuelta del servicio militar

03/08/2017 -

Aníbal Pachano no anduvo con vueltas en una entrevista y castigó a su gran enemiga, Graciela Alfano. Admitio que sufrió bullying. "No volvería a trabajar con varias y varios. Con Graciela Alfano nunca laburaría en la vida, nunca trabajé con ella en un escenario. Cuando llegué a la tele a mí me agarraron en off-side... tuve que aprender a las 24 horas de entrar. Entré con alegría a un programa e intenté defenderme para que todo lo que había logrado no me lo tire por la borda una imbécil. No me importa nada esa señora", expresó. Además, dijo "Del servicio militar opino que debería volver para ordenar las cabezas a todos, en este país falta orden, nuestra generación tenía otro valores de orden, hay que cortarla con el cuentito de los 30 mil desaparecidos y que no haya una fuerza que defienda la patria. No tiene nada que ver, ya está, ya pasó, no van a volver. A 33 años de la democracia ya aprendimos que no van a volver, pero tanto que reprimieron tanto que dijeron...¡y en las Fuerzas Armadas del gobierno anterior estaba un represor, César Milani".