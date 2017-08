La impresionante figura de una modelo a los siete meses de embarazo

Fotos FOTO TOMADA DE RANTINGCERO.COM

Sarah Stage es una modelo estadounidense de 32 años que se encuentra embarazada de siete meses. Sin embargo, su figura no ha cambiado por lo que llamó la atención de sus seguidores y no recibió buenas críticas.

Esta no es la primera vez que Sarah llama la atención. En 2015 durante su primer embarazo, mantuvo su figura hasta el último mes. Dos años más tarde, nuevamente su figura causa impresión en las redes sociales.

La modelo transita por su séptimo mes de gestación y sólo subió seis kilogramos. Además compartió un polémico video de fitness que en solo un día obtuvo más de 328 mil reproducciones.

