El furioso ataque de un perro policía a un hombre arrestado

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Hoy 15:08 -

Durante la detención de un hombre que amenzaba a un oficial, un perro policía se abalanzó sobre el sujeto y le comenzó a morderlo.

El video se puede apreciar el momento exacto en que el can se encuentra aferrado del brazo del detenido, que se encontraba esposado. El guardia intentó liberar al hombre de las mandibula del animal, pero no lo consiguió.

El testigo que filmo el hecho exclama atónito: "¡Cómo es posible que no puedas controlar al animal!".

Durante la detención de un hombre que amenzaba a un oficial, un perro policía se abalanzó sobre el sujeto y le comenzó a morderlo.



El video se puede apreciar el momento exacto en que el can se encuentra aferrado del brazo del detenido, que se encontraba esposado. El guardia intentó liberar al hombre de las mandibula del animal, pero no lo consiguió.



El testigo que filmo el hecho exclama atónito: "¡Cómo es posible que no puedas controlar al animal!".