Se incendió una de las torres más altas del mundo en Dubai

Hoy 21:09 -

Este jueves, se prendió fuego uno de los edificios residenciales más altos del mundo. Se trata de la torre The Torch, ubicada en la ciudad de Dubai. Según trascendió, el incendio comenzó en un piso y se multiplicó rápidamente al resto de la construcción.

El rascacielos tiene 86 pisos y es una de las torres más altas de Dubai: tiene más de 350 metros de altura. Según se confirmó, "fue evacuado con éxito". "Por el momento no se reportaron heridos".

El fuego avanzó por los pisos rápidamente, y se convirtió en el foco de todas las miradas de la ciudad.

Dubai Civil Defence:Fire at the Torch Tower has been brought under control. Cooling operations are underway. No inures have been reported. pic.twitter.com/4hHMnaRJ7T