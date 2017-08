Gomería Sara y Mañu va por el bicampeonato en la categoría C 33 años

Hoy 21:32 - La liga Amateur del Sur de Santiago del Estero programó para este fin de semana la disputa de las finales del Torneo Apertura 2017 por las diferente zonas, campeonatos Incentivo, Consuelo y Estímulo. Se destaca el duelo que animarán Gomería Sara y Mañu con El Zanjón, por el títuto en la Campeonato, duelo que se jugará a las 14.30 en cancha de Defensores de Maco en C 33 años. El elenco de Gomería Sara y Mañu irá en busca del bicampeonato, ya que se adueñó del campeoanato de verano en gran forma. En el mismo escenario, pero a las 16.30, Cioccolani y Palermo animarán la final pero de la categoría C 40. El resto del programa contemnpla éstos juegos. En cancha de EL LIBERAL: a las 14.30, Villa Carolina vs. París FC (final Incentivo 1); 16.30, Los Santos vs. Las Heras (final Consuelo). En cancha de Vélez de Maquito: 14.30, Las verdulería vs. La Joya Gramajo (final Estímulo); 16.30, Taller El Porteño vs. Parque Sur (final Incentivo 2). En cancha de San Martín de La Vuelta de la Barranca: 14.30, Villa Yocca vs. Pilchería Max Mar (final Incentivo 2); 16.30, Villa Reconquista vs. Expreso Lo Bruno (3º y 4º puesto Incentivo 2). En cancha de Ciclón de Los Flores: 14.30, La Fusión de Beltrán vs. Club 504 (Consuelo); 16.30, Agrupación Martín Fierro vs. Taller Oeste (final Inventivo 1). l