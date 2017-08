Sexta fecha de la segunda ronda para los equipos comerciales

Hoy 21:33 - Este domingo se jugará la sexta fecha (primera de la segunda ronda) del Torneo Anual 2017 de la Liga Comercial que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda. Ya pasó la mitad del torneo y realmente está todo muy parejo ya que ningún equipo se “escapo” , lo que marca la gran paridad que hay entre ellos. Cabe recordar que los partidos se jugarán en las dos canchas que posee el sindicato en el barrio Tabla Redonda y tendrán una tolerancia de 30 minutos solo para el primer partido de cada campo de juego. Ésta es la programación. En cancha Nº1: 12.30, Aut. Zahuy vs. PLB. 14, Servicred vs. La Ferretería. 15, Distr. Miliy vs. Súper Eli. 16, Polisan vs. Novalux. 17, JM Deportes vs. CD Parque. 18, Óptica Ver MÁs vs. Romero Distribuidora. En cancha Nº2: 13.30, Roberto Chelala vs. Ferret. Ovejero. A las 15, Innovar Celulares vs. Cel Mayorista. 16, Electronorte vs. Híper Libertad. 17, Despensa Facu vs. Pollería Sur Se espera interesantes duelos.l