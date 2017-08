CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Agosto 2017

Hoy 22:07 -

CANAL 7

07.00 BAIRES DIRECTO

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.45 MI ÚLTIMO DESEO

16.45 MAR DE AMORES

18.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7

EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE

TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA (CONTINÚA)

23.00 EL SULTÁN

00.45 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE

MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 ÁFRICA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 MARATÓN 2017

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

22.30 SHOWMATCH

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIEN NOS ENTIENDE -

ESTRENO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 ANIMALANDIA

15.30 ALTO CONTRASTE

16.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARABESC

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS

NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.30 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM

09.21 LOS FANTASMAS DE SCROOGE

11.11 HERMOSAS CRIATURAS

13.42 MILAGROS INESPERADOS

17.20 OLIMPO BAJO FUEGO

19.31 PARKER

21.57 EL CÓDIGO DEL MIEDO

23.46 VAN HELSING. EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS

07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF (TEMPORADA 3)

09.20 ALF (TEMPORADA 2)

09.46 LA PANTERA ROSA

10.06 ¿QUÉ TAL, BOB?

11.57 ESPANGLISH

14.21 ETERNAMENTE AMIGAS

16.39 TIEMPO DE VALIENTES

18.37 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 TRES REYES

23.10 EL ÚLTIMO SAMURAI

TNT

06.17 EL CÓDIGO DA VINCI

08.56 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?

10.55 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO

12.42 POLICÍAS DE REPUESTO

14.42 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

16.52 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

19.52 300

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.41 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, JUSTICIA

DENEGADA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, DÍA DE

SAN VALENTÍN

11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN

12.00 HOUSE M.D., WILSON

13.00 FULLSCREEN

13.30 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

16.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

17.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

18.00 GRIMM, ENFRENTAMIENTO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,

VENGANZA CALLEJERA

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO

PADRE

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

23.35 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

STUDIO UNIVERSAL

07.30 WHOSE WEDDING IS IT ANYWAY?

08.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW

09.50 TODO EN SU MOMENTO

11.50 LEJOS DE UN FINAL FELIZ

12.30 CLEAN HOUSE

13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW

14.05 FULLSCREEN

14.35 TRES SON MULTITUD

16.55 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS

18.30 LITTLE WOMEN. LA

20.00 SOLTERO EN CASA

20.30 LITTLE WOMEN. NY

22.00 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10

DÍAS

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) 1807)

+HOY, A LAS 22.30, DIEGO FAVALORO

ADELANTARÁ SU PRIMER MATERIAL

DISCOGRÁFICO, ACOMPAÑADO

POR ÁNGEL ARAGONÉS,

BENJAMÍN PAZ Y FACUNDO FAVALORO.

BAY SAI

+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN UN

AMBIENTE RENOVADO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ HOY, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL

Y TANGO MANZI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23,

PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON ARIEL

CAMAÑO, ULTRAVIOLETA, PABLO

CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE,

SALITRAL, LUCIANO GUZMÁN,

LA BRÚJULA TANGO, FERNANDO

BRANDÁN Y OTROS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA,

CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN

VENA.

+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO

DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE

DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN

Y EL HUEVO DE ORO.

FÓRUM (PERÚ 510)

+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL

PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.

CINES

SUNSTAR



MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 04/08 -17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D):

CI-FI, ACCIÓN (+ 13 años)

04/08 -05/08 -21:00 (Cast) 00:10

(Cast)

CARS 3 (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 04/08- 16:25 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

04/08 -05/08- 18:40 (Cast) 21:30

(Subt) 00:30 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):

COMEDIA (ATP)

04/08- 17:30 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (2D):

CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLA

(2D): TERROR (+ 13 años)

04/08 -05/08 -22:40 (Subt) 00:45

(Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

04/08-17:40 (Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

04/08 -05/08 -20:00 (Cast) 22:15

(Subt) 00:25 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACION, AVENTURA,

(ATP) 04/08 -16:30 (cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)

04/08 -05/08- 21:00 (Cast) 00:00

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 ATP

Castell. 2D 17:00 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO

3 ATP Castell. 2D 16:20 (SOLO

DOMINGO 06-08-2017)

18:10 - 20:10 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO A +13 Castell. 2D

16:50 - 22:10 (Todos los días)

Castell. 3D 22:50 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

DUNKERQUE Apta 13 años con

reserva Castell. 2D 19:20 (Todos los

días) Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: LA GUERRA

ESTRENO A+ 13 años con reserva

Castell. 2D 21:30 (Todos los días)

Castell. 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65