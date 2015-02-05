CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 4 de Agosto 2017
A LAS 14.30 LOS SIMPSONS
Por El Liberal
Hoy 22:07 -
CANAL 7
07.00 BAIRES DIRECTO
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.45 MI ÚLTIMO DESEO
16.45 MAR DE AMORES
18.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7
EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE
TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA (CONTINÚA)
23.00 EL SULTÁN
00.45 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE
MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 ÁFRICA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 MARATÓN 2017
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
22.30 SHOWMATCH
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIEN NOS ENTIENDE -
ESTRENO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 ANIMALANDIA
15.30 ALTO CONTRASTE
16.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
16.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARABESC
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS
NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.30 EL MUNDO MÁGICO DE MAGORIUM
09.21 LOS FANTASMAS DE SCROOGE
11.11 HERMOSAS CRIATURAS
13.42 MILAGROS INESPERADOS
17.20 OLIMPO BAJO FUEGO
19.31 PARKER
21.57 EL CÓDIGO DEL MIEDO
23.46 VAN HELSING. EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS
07.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF (TEMPORADA 3)
09.20 ALF (TEMPORADA 2)
09.46 LA PANTERA ROSA
10.06 ¿QUÉ TAL, BOB?
11.57 ESPANGLISH
14.21 ETERNAMENTE AMIGAS
16.39 TIEMPO DE VALIENTES
18.37 Y DONDE ESTA EL PILOTO? II
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 TRES REYES
23.10 EL ÚLTIMO SAMURAI
TNT
06.17 EL CÓDIGO DA VINCI
08.56 ¿Y... DÓNDE ESTÁN LOS MORGAN?
10.55 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO
12.42 POLICÍAS DE REPUESTO
14.42 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
16.52 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
19.52 300
22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS
23.41 RESIDENT EVIL 3. EXTINCIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, JUSTICIA
DENEGADA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, DÍA DE
SAN VALENTÍN
11.00 HOUSE M.D., OJOS QUE NO VEN
12.00 HOUSE M.D., WILSON
13.00 FULLSCREEN
13.30 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
16.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
17.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
18.00 GRIMM, ENFRENTAMIENTO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13,
VENGANZA CALLEJERA
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13, QUERIDO
PADRE
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
23.35 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
STUDIO UNIVERSAL
07.30 WHOSE WEDDING IS IT ANYWAY?
08.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW
09.50 TODO EN SU MOMENTO
11.50 LEJOS DE UN FINAL FELIZ
12.30 CLEAN HOUSE
13.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW
14.05 FULLSCREEN
14.35 TRES SON MULTITUD
16.55 ETERNAMENTE COMPROMETIDOS
18.30 LITTLE WOMEN. LA
20.00 SOLTERO EN CASA
20.30 LITTLE WOMEN. NY
22.00 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10
DÍAS
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) 1807)
+HOY, A LAS 22.30, DIEGO FAVALORO
ADELANTARÁ SU PRIMER MATERIAL
DISCOGRÁFICO, ACOMPAÑADO
POR ÁNGEL ARAGONÉS,
BENJAMÍN PAZ Y FACUNDO FAVALORO.
BAY SAI
+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN UN
AMBIENTE RENOVADO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ HOY, A LAS 22.30, RAFA MIGUEL
Y TANGO MANZI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23,
PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON ARIEL
CAMAÑO, ULTRAVIOLETA, PABLO
CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE,
SALITRAL, LUCIANO GUZMÁN,
LA BRÚJULA TANGO, FERNANDO
BRANDÁN Y OTROS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 6, A LAS 22, CASA VALENTINA,
CON JOSÉ MARÍA MUSCARI Y FABIÁN
VENA.
+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO
DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS DE
DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN
Y EL HUEVO DE ORO.
FÓRUM (PERÚ 510)
+JUEVES 5 DE OCTUBRE, AXEL
PRESENTARÁ SU DISCO “SER”.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 04/08 -17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D):
CI-FI, ACCIÓN (+ 13 años)
04/08 -05/08 -21:00 (Cast) 00:10
(Cast)
CARS 3 (3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 04/08- 16:25 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
04/08 -05/08- 18:40 (Cast) 21:30
(Subt) 00:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D):
COMEDIA (ATP)
04/08- 17:30 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (2D):
CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLA
(2D): TERROR (+ 13 años)
04/08 -05/08 -22:40 (Subt) 00:45
(Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
04/08-17:40 (Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
04/08 -05/08 -20:00 (Cast) 22:15
(Subt) 00:25 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACION, AVENTURA,
(ATP) 04/08 -16:30 (cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años)
04/08 -05/08- 21:00 (Cast) 00:00
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 ATP
Castell. 2D 17:00 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO
3 ATP Castell. 2D 16:20 (SOLO
DOMINGO 06-08-2017)
18:10 - 20:10 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO A +13 Castell. 2D
16:50 - 22:10 (Todos los días)
Castell. 3D 22:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65
DUNKERQUE Apta 13 años con
reserva Castell. 2D 19:20 (Todos los
días) Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: LA GUERRA
ESTRENO A+ 13 años con reserva
Castell. 2D 21:30 (Todos los días)
Castell. 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65