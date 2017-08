Las finales de la Copa de Oro se jugarán mañana en Central Córdoba

04/08/2017 - El plato fuerte de mañana en la Liga Cyac será la disputa de las finales de la Copa de Oro, categoría Libres, que tendrá como escenario a la cancha de Central Córdoba. Desde las 14.30, se medirán José Ignacio y Palo Carabajal. Y a las 16, lo harán Antajé y Contadores Med. Sport. El programa completo es: En Obras Sanitarias: Newbery vs. El Fortín (45) y Obras Sanitarias vs. Abogados (50). En Copse: Copse vs. Pot. Diésel (45) y San Martin T. vs. Copse (50). En Sutiaga: Sutiaga vs. Sem. Rossi (L) y Santillán Inst. vs. La Esquina (40). En Sivipse: Cs. Econom. vs. Medic Rebeld. (45) y Sivipse vs. Bioquímicos (45). En Abogados 1: Abogados Cat vs. Estrella Roja (40) y Abogados vs. X Siempre Láser (45). En Calle 14: Choya FC vs. Abog. Topos (40) y Ting. Albarrac. vs. Huaico Hondo (40). En Rubia Moreno: Puerto Nuevo vs. Porvenir FC (40) y Amigos Beltrán vs. Elec. Cortez (50). En C. Polly 1: 14.15, Desafío vs. Banfield (40); 15.45, San José vs. Echeverría FC (L) y 17.10, Industria FC vs. Moto Juan FC (L). En UTA: Agrup. 1 Mayo vs. Copse (L) y UTA vs. Ingenieros (40). En Iosep 3: 100% Bandeños vs. Farmacia (40) y Caja Unse vs. Red Star Abog. (45). En Logística: Tuki Las Delicias vs. Copse Galactic. (L) y San Carlos vs. Maest. Termas (40). En Cassaffousth: La Güemes vs. Taller Dany (40) y Alumni vs. Villa Negrita (45). En Telefónicos: Yanda vs. Galácticos (40) y Sanat. Norte vs. Los Amigos (40). En San Esteban: Nva. Auton. vs. Zambon Seg. (40) y Lar vs. Calle 14 (50). En Bioquímicos: 14.15, Bioq. vs. Def. Civil (40); 15.40, Bioquímicos vs. Radio T. Siglo XXI (L) y 17.10, Bioquímicos vs. D. Lealcitos (50). En Atsa 2: Adi Salud vs. Farm. Abdala (L) y Telefónicos vs. Quirófano (50). En Médicos: Médicos vs. Arquitectos (50) y La Bomba vs. Chacarita (50).