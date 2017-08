15.45, Los Bukys vs. Colón FC (L) y 17.10, Asel vs Ma-Go Rep. (50)

04/08/2017 - En Ingenieros: Ingenieros AFC vs. PVC Banda (50) y e Ingenieros vs. Contadores (50). En Central Córdoba: José Ignacio FC vs. Palo Carabajal (L) y Antajé FC vs. Contadores Med. Sport (L). En Estrella Roja 1: Deportivo JJ vs. Milan FC (L) y Hormiga Paz vs. Marm. Virgen Del Valle (40). En UPCN 2: Villa Negrita vs. Quilmes FC (L) y Radio T. Rojo vs. Villa Alem (L). En Potrerito 2 C1: 14.15, Sportivo Garupa vs. Chelsea FC (L); 15.45, Piquito FC vs. Met. Dorrego (40) y 17.10, Unse Exacta vs. Anestesia (45). En Potrerito 2 C2: 14.15, Joyería Luciana vs. Ciudad Satélite FC (L); 15.45, TN Herrería vs. Cuervos Max (45) y 17.10, Real Smata FC vs. Apunse (L). En Pot rer i to 2 C3: 14.15, Prof. Monteros vs. Abog. Cuervos (L); 15.45, Brima FC vs. El Rejunte (L) y 17.10, La San Juan FC vs. Estafeta (L). En La Dársena: Villa Robles vs. Yanda (45) y Cyac La Banda vs. Desafío (45). 