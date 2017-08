La séptima fecha promete emociones

04/08/2017 - FERNÁNDEZ, Robles (C). Se jugará mañana una nueva fecha del Torneo Clausura 2017, en los distintos escenarios de la “Capital del Agro” y un partido único en Forres, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur local con los siguientes encuentros: En el polideportivo municipal juegan: Arsenal del Agro vs. La Loma (C40) y Triki vs. Maxikiosco Antu (C40); en Trula: Gremio vs. 9 de Julio (C50) y All Boys vs. Talleres (C40); En Barrio Sur: La Loma vs. Los Amigos (C50) y, Las Américas vs. Wall Mar (C40). En el Quemao (la mejor cancha de la zona) p/único El Gateao vs. Triunfadores (C40). En cancha de Atlético, también p/único Forres vs. Villa Elisa (C40); en Las Américas: Wall Mar vs. Bº Sur (C50) y Trula vs. Tigres (C40). Libre: Bº Belgrano En tanto, en la sexta fecha hubo varias sorpresas y goleadas. En la categoría mayores de 50 años los resultados fueron los siguientes: 9 de julio empato 1 a 1 con La loma; Bº Sur, le gano a Defensores de Huasi por 2 a 1; lo mismo ocurrió con Wall Mar al imponerse 3 a 2 a Los Amigos y, en un justo resultado Trula y Gremio empataron en dos tantos. En la C40 Arsenal no tuvo piedad con Maxikiosco Antu al derrotarlo 7 a 2, tampoco la tuvo Villa Elisa que gano por coleada a Las Américas 5 a 0; mientras que Tigres se impuso sin sobrarle nada a Sol de América por 3 a 2.. El Gateao a la Loma por 1 a 0 y, empate en un gol por bando entre Bº Belgrano y La Loma. En Colonia el Simbolar Talleres de local perdió con Triki por 3 a 1; Forres 1 Triunfadores 0 y, empate 2 a 2 entre Wall Mar y All Boys.