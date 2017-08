El torneo Axion Energy tendrá acción hoy en Frías

04/08/2017 - CHOYA, Choya (C). Esta noche se pondrá en juego la sexta fecha del torneo Axion Energy que organiza la Liga de las Instituciones de Frías. Esta jornada tendrá como escenario el predio del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad” que recibirá la emoción de esta competencia que agrupa a escuadras de esta zona de la provincia. El horario de inicio será a las 20. Los juegos tendrán el siguiente orden: Social vs. Loma Negra; Policía vs. Técnica; Aoma vs. La Bio; Hípico vs. Polideportivo y Obras vs Tránsito. Estará libre en esta oportunidad el equipo de Comercio. Los partidos más atrayentes de esta jornada serán el primero de la noche, ya que Social, uno de los líderes, expondrá la punta ante Loma Negra. En tanto, el otro puntero que tiene el certamen, Obras, estará a la espera de una caída de Social para quedarse con la cima en soledad, aunque para ello deberá obtener un buen resultado ante Tránsito. Las posiciones son las siguientes: Social y Obras 8 unidades; Aoma y La Bio 7; Policía 6; Loma Negra, Comercio y Tránsito 4; Hípico 3; Polideportivo 2 y Técnica 1.