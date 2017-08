El Tiro Federal recibirá el octavo capítulo del Torneo “Turco Videla”

Hoy 22:29 - CHOYA, Choya (C). Con la disputa de cinco partidos, mañana el estadio del Tiro Federal de Frías será copado por la afición de la Asociación del Fútbol Amateur Friense. En este caso será el turno de la octava fecha del certamen denominado “Turco” Videla. Según lo informado por la comisión organizadora el horario de inicio será a las 13.30 El programa será el que se detalla a continuación: Maestro Véliz vs. Autoservicio La More; Vella Competición vs. Los Leones; Loma Negra vs. Barrio Oeste; Los Tornillos (único puntero con 16 puntos) vs. El Vasco Carnes y Gigantes vs. Los Cuervos. Los resultados de la fecha pasada fueron: Vella Competición 2, Loma Negra 0; Los Cuervos y Maestro Veliz igualaron sin goles; Los Tornillos 2, Barrio Oeste 0; El Vasco Carnes 2, Autoservicio La More 1; Los Leones 2, Gigantes 0.