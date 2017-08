El fútbol del sudoeste provincial se concentra en Laprida

04/08/2017 - LAPRIDA, Choya (Por Corresponsalía Choya). Mañana desde las 10.30 se jugará la 13º fecha que hace disputar la Liga Choyana de Fútbol. En este caso la organización la tendrá como responsable al equipo de Los Leones. El estadio que albergará el mejor fútbol del sudoeste de la provincia serán las instalaciones del club Atlético Laprida, situado en el acceso al pueblo. La punta está en manos del último campeón, Los Galgos, con 28 unidades. Como escolta se encuentra La Juve (26) y el Atlético Laprida lo siguen con 25. El fixture para esta jornada tendrá los siguientes choques: El Badén vs. club Atlético Villa La Punta; Arsenal vs. El Norte; Atlético Laprida vs El Sur; La Juve vs. Los Galgos y Santa Rita vs. Casa Blanca. 