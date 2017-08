Otra cita obligada con el Torneo Anual y con atractivos partidos

04/08/2017 - La Unión de Futbolistas Veteranos tendrá mañana otra intensa actividad cuando se desarrolle íntegramente una nueva fecha del Torneo Anual en las categorías C40, C45 y C50. La entidad organizadora del campeonato informó además que desde mañana, los partidos se jugarán en el nuevo horario de las 15 horas, con 30 minutos de tolerancia. La cartelera de partidos es la siguiente: en Complejo Russo 1, B. Sarmiento Go- Sport vs. Mojones (45) y Servi Sur vs. Tinglados Manuel (50). En Complejo Russo 2, Alte. Brown vs. Racing (45) y Refi Shop vs. Tinglados Manuel (50). En Súper Liga 2, Bonafide vs. La Católica (45) y Villa Ángela vs. Jóyex (50). En Súper Liga 5, Calle 14 vs. Stylo Gráfico (45) y Despensa Las Mellis vs. Facheritos (50). En Nuevo Banco, Los Peregrinos vs. Uthgra Gastronómicos (45) y El Triángulo vs. Óptica Molinari (45). En Mistol, Independiente vs. Panificadora Lola (50) y Defensores de Antilo vs. Cuarto Pasaje (50). En La Guarida de La Banda, Kiosco Laly vs. La Rifa de Alberto (45) y Racing vs. Colectiveros (50). En Estudiantes de Maco, B. Sarmiento vs. Mojones (40) y B. Sarmiento vs. Recursos Hídricos (50). En Villa Tranquila, Mecánica Raúl Ávila vs. Los Amigos (40) y Villa Tranquila vs. Tinglados Albarracín (50). En Villa Borges, Villa Borges vs. B. Tradición (40) y Villa Borges vs. Feria del Newbery (50). En Rosario Central, 16, Rosario Central vs. El Porvenir (40 y 45). En Central Norte, 16, Estación La Curva vs. Vicente Refrigeración (40). Libre, Luz y Fuerza (50). Principales posiciones, C40, La Loma 9, Estación La Curva 7, B. Tradición 6, Rosario Central, Los Amigos, La Fusión y Uthgra Gastronómicos 5. C45, Bonafide y Óptica Molinari 9, Racing 7, Almirante Brown y El Porvenir 6. C50, Zona A, Villa Tranquila 13, Tinglados Albarracín 12, Despensa Las Mellis y Facheritos 10, Refi Shop 9. Zona B, Servi Sur y Villa Borges 12, Villa Ángela 9, Jóyex 7, Antilo y UTA 6.