Vibrantes duelos por el Anual denominado “Confraternidad”

Hoy 22:39 - La Liga Comercial de Fútbol hará jugar la fecha número 13 de Torneo Anual Confraternidad 2017 para la categoría Libre, en tanto que los equipos de la categoría C 35 disputarán la cita número dos. Éste es el programa. A las 9.30, O’Globo Megacotillón vs. Óptica Molinari (C 35). 11, Ferretería Com. Colón vs. Súper Dalale (Libre). 12, Servicio Técnico Pablo vs. Pritty (C 35). 13, Las Malvinas Sur vs. Intim 3 (C 35). 15, Changomás vs. Zoom Fútbol Club (Libre). Cancha Nº2, a las 9.30, Desp. Doñita vs. Las Malvinas Tuc. (C 35). 11, Secco Fútbol Club vs. Intim 3 (C 35). 12, Power Informática vs. Pritty Fútbol Club (Libre). 13, Maxihogar vs. OBV Garbarino (C 35). 14, Musimundo vs. Rincón del Oeste (Libre). 15, Línea Blanca vs. El Príncipe (Libre). 16, Carro Bar Kimba vs. El Rejunte Fútbol Club Colón (Libre). En tanto que el pasado fin de semana se jugó una fecha del Anual de la Liga Comercial de Fútbol que es organizado por el Sindicato Empleados de Comercio de ciudad capital. En dicha ocasión se registraron varios goles y muy buenos partidos. Para destacar fue el triunfo de Ferretería Colón sobre El Príncipe por 3 a 0; otro de los encuentros fue el que Línea Blanca y Corralón Tony empataron 1 a 1, por la categoría Libres. Por la categoría mayor también hubo excelentes encuentros. Para destacar fue el gran triunfo de Secco FC ante el puntero Óptica Bella Vista. Fue un gran partido, en el que el primero le ganó ahí nomás por 3 a 2. Finalmente Intime goleó por 4 a 2 a O’Globo.