Otro domingo a pura acción por el Torneo Clausura en la C55

Hoy 22:49 - El Círculo de Futbolistas es una de las entidades que todos los domingos despunta el vicio y ahora no será la excepción. Desde las 10 (con 45 minutos de tolerancia) se jugará la quinta fecha del Torneo Clausura “Delicio Camus” por las Copa de Oro, Plata y Bronce, y con partidos que pintan para ofrecer buenos espectáculos. La programación es la siguiente: en Infantería, Cuinfase vs. Independencia. En B. Parque Municipal, Eroplast vs. Remisses Mar del Plata. En Cassaffousth, Casa Olga vs. Op. Deportiva. En Gremio Municipal, Gremio Municipal vs. Abogados. En B. Jerarquizados, El Tony vs. Ó. Molinari. Libre, Bobinados Piri.