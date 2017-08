La fecha 14 marcará el ritmo el próximo domingo

04/08/2017 - La Nueva Liga de Veteranos marcha “viento en popa” con el Torneo Anual Ramón “Vaca” Santillán y este domingo hará disputar la fecha 14 con encuentros muy interesantes. Entre ellos los que protagonizarán Veteranos de Estudiantes con OBV Sialle, en la cancha de Villa Tranquila, y El Triángulo vs. Estrella del Norte, en la cancha de El Triángulo. La jornada futbolística comenzará a desarrollarse a partir de las 10 horas (con 30 minutos de tolerancia) y se descuenta que todos los equipos tratarán de ir por la victoria para mantenerse con chances de clasificación. A continuación, la cartelera completa de los partidos en los diferentes escenarios de la ciudad: en Rodríguez y Lugones, Trigoria vs. Ateneo San Roque. En Villa Tranquila, Veteranos de Estudiantes vs. OBV Sialle. En Tarapaya, Ima Construcciones vs. Taller Locura. En París, Simusa vs. Tapicería Perú. En Calle 14, Panificadora Lola vs. Luz y Fuerza. En Asociación, Gus- Mar vs. Estilista Riki Gómez. En Triángulo, Triángulo vs. Estrella del Norte. Libre, Central Córdoba.