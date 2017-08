Interesantes encuentros prepara el Torneo Ramón “Titi” Aria

04/08/2017 - En diferentes escenarios, mañana por la tarde, se disputará una nueva jornada del apasionante campeonato Ramón “Titi” Arias que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs. Esta nueva jornada promete buenos encuentros, como el que disputarán en Club Banco Provincia, los representativos de Súper Colón ante Campeones del 28. No menos importante será el duelo entre Villa Hortencia ante Almirante Brown, juego que se llevará a cabo en cancha de San Isidro. La programación completa se detalla a continuación. En cancha Asociación (1): 14,30, Sitravice/Ipvu vs. Maestros y 16,30 Gremio Municipal vs. Lagartos Malvinas En Asociación (2): 14,30, Saravah vs. San Roque y 16,30 Amigos Mona Acuña vs. H.C. Lubricantes. En Club Banco Provincia: 14,30, Súper Colón vs. Campeones Del 28 y 16,30 Rabenar vs. Norcen /Panificadora Kuky. En Zanjón: 14,30, Mis Nietitos vs. Puente Alsina y 16,30 Zanjón vs. Hotel Savoy. En San Isidro (Santa María): 14,30 Villa Hortencia vs. Almirante Brown y 16,30 San Carlos vs. Técnicos. En Alberdi (Loreto): 16, Loreto Unidos vs. Expreso San Nicolás. l