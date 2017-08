El Campeonato Clausura sigue con la disputa de una extensa novena jornada

04/08/2017 - El campeonato Clausura que fiscaliza la Súper Liga del Potrerito, tendrá continuidad mañana con la novena fecha, la cual tendrá esta cartelera. Cancha 1: Nápoli Black vs. Fecha F.C. 13.50; Bayer Múnich vs. Tiendas Tukys 15.20; Sacachispas vs. La JP del 7C 17. Cancha 2: All Boys vs. Colón Gomas 13.50; Quilmes vs. Coesa 15.20; Beltrán City vs. Sportivo Smata 17. Cancha 3: Cacheteao con Coca vs. Messina 13.50; Los Pibes de la 11 vs. Amigos de Mati 15.20; Niupi vs. La Andes 17. Cancha 4: 11-14 vs. La Alvarado de Chino Go. 13.50; Barrio Juramento vs. Málaga 15.20; Stugdar vs. Warriors 17. Cancha 5: Motoshop vs. Necochea 13.50; Oglobo Megacotillon vs. El Puente 15.20; Auto Inyeccion vs. América 17. Cancha 6: Bº Sarmiento vs. S23 13.50; RHogar vs. Telefónicos 15.20; Villa las Delicias vs. Shunko 17. Cancha 7: Atlas vs. Chelsea 13.50; La 25 F.C. vs. Los Coyotes 15.20; Real Madrid vs. Club 10 17. Cancha 8: Los Pibes vs. Mza 6 13.50; Contreras Jrs vs. Foecyt 15:20; La Vagancia vs. La Eskina 17.Cancha 9: Los Collados vs. San Juan F.C. 13.50; Los Potreros vs. Newbery, 15.20.l