Cuarta fecha del Clausura

04/08/2017 - La Liga Clásicos Barriales que organiza el Torneo Clausura denominado “Km 49” hará disputar mañana la cuarta fecha con un amplio programa de partidos en las categorías C20 y C30. La expectativa en la mayoría de los equipos es importante ya que todos tratarán de estar a la altura de las circunstancias para obtener los mejores resultados. La actividad incluye cotejos que se desarrollarán en la mayoría de los casos en triple turno. La agenda completa de los enfrentamientos es la siguiente: en Mojones, Quilmes vs. Ruta Uno (20); La 21 del Aeropuerto vs. Estudiantes B (20) y Mojones vs. Villa Borges (20). En B. Aeropuerto, Diego y Martín vs. Román FC (20); Peti FC vs. La 203 de Huaico Hondo (20) y Ruta Uno FC vs. 6º Pasaje FC (30). En Calle 107, Carnes Los Amigos vs. La Plaza del 9º Pasaje (20), Hnos. Suárez vs. El Libertador (20) y El Seppse vs. Carne La Hacienda (30). En Morumbí de Borges, La Madrid vs. Juveniles de Villa Borges (20); Los Tenas vs. La Banda de Memo (20), Rita Car vs. 7º Pasaje (30) y Mal Paso vs. La Bañadera (30). En Fondo de Borges, Juv. de Borges vs. Árbol Solo (20), Amigos de la 18 vs. San Telmo (20) y El Fondo de Borges vs. Polirrubro Ailén (30). En 6º Pasaje, Los Piratas de la 109 vs. Juv. de La Bañadera (20), Petrolíder vs. El Poli (20) y Los Pibes de Huaico Hondo vs. Tarapaya (30). En Chañar, Carro Bar Chara vs. Los Pibes del Pasaje (20), La Cochetti vs. Calle 4 FC (30) y B. Colón vs. Los Pumas (30). En La Loma, Calle 4 Jrs. vs. Alma Fuerte (20), Los Calamares vs. Emaús (20) y Pasaje 421 FC vs. La Rifa de Alberto (30). En Vi lla Grimanesa, Juv. de Panificadora Franci vs. Carlitos Legui (20), Los Pibes de la 18 vs. 6º Pasaje Junior (20) y El Rey de Copas vs. Refri Llanos (30). En Pablo VI, Florería Ema vs. El Vaso de Tarapaya (20), Pablo VI Jrs. vs. Juv. del Gas (20) y Pablo VI FC vs. Tinglados Albarracín (30). En Autonomía, Óptica Bella Vista vs. Pasaje 421 Vino Tinto (20), Primer Pasaje vs. Km 49 (20) y Autonomía vs. Gas del Estado (30). En Santa Rosa, Santa Rosa vs. Juv. de Colón (20), Los Millos vs. Verdulería Chiki (20) y Santa Rosa vs. Calle 13 (30). En Triángulo, Club Triángulo vs. Los Pacíficos (20), Los Laureles vs. Huaico Hondo (20), Triángulo Jrs. vs. Estrella Roja Jrs. (20) y Los Peregrinos vs. La Perú (20). En Tarapaya, San Esteban vs. Juv. de Paseo Colón (20), Juveniles de Tarapaya vs. Juan F. Ibarra (20) y La 23 FC vs. Juventud de Santiago. 