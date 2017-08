FÚNEBRES | 3 de Agosto de 2017

04/08/2017 -

Fallecimientos

4/8/17

Juan Agustín Concha

Justo Rodolfo Fernández

Ada Clementina Ledesma

Juan Carlos Artaza (Loreto)

Mirta Mabel Sayago (Añatuya)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ DE CARABAJAL, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Hugo Torres, Amalia Domínguez e Inés Avila participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida madre de sus amigos Ramiro y Enzo Carabajal. Acompañan a la familia en el dolor y la oración.

CASTILLO, HUGO ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. Su esposa: Emma, sus hijas: Graciela, Gladys, Mariel y Clide, hijos pol. y nietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Se ruega oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAVALLOTTI, HÉCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Eloisa Stella Palumbo, profundamente dolorida ante el fallecimiento del querido Hugo, acompaña en estos momentos de dolor a Charito y sus hijas y ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, JUAN AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Sus hijos Isabel, Juan Carlos, Ángel y Toribio, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Santa María. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Angel del R. Storniolo, nuera Liliana I. Escobar, nietos Romina, Eliana, Vittorio, bisnietos Lorenzo y Valentino, nieto politico Walter Molinari, su consuegra Kathy, y su sobrina Tuti, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Sus hijos Pepe y Muñeca de Storniolo, nietos Pablo, Mariana, Eli y Guido, bisnietos Selene, Maximo, Dayra y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su hermana política Rosa Storniolo de Danna, sus sobrinos Alicia, Francisco, Susana y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su hermano político Chocho Pappalardo, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Julio F. Griggio, participa con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. José Storniolo. Eleva oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Chiqui de Peralta y flia., acompañan con profundo dolor al amigo Pepe. Rogamos oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. La comunidad educativa de la Esc. Tecnica N' 10 de Villa Robles, participa con profundo dolor el falllecimiento de la Sra. madre del ex supervisor Prof. José Storniolo. Elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. El Cuerpo Técnico de Nivel Secundario, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del ex colega y amigo Prof. Pepe Storniolo, elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Jorge Nabac y flia., participa con profundo dolor y acompañan al amigo y colega Pepe y flia., en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Rodolfo Gómez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre del colega y amigo Pepe Storniolo. Elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su ahijada Mary Pappalardo, su esposo, hijos, hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Los amigos de los jueves de su hijo Piti, participan con ndolor el fallecimiento de su Sra. madre y acompañan a la flia. en tan dolorosa circunstancia. Ruegan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Juan Carlos Díaz, su esposa Graciela Atia, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del querido amigo Pepe y Pity. Ruegan por el descanso eterno de su alma y la resignación de su flia.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Alejandro Remigio Ferreiro, Elena B, Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Pity y flia., en este difícil momento.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Lucrecia Abido, participa su fallecimiento y acompaña al prof. Pepe Storniolo y flia. en estos momentos ante la irreparable perdida de su Sra. madre. Eleva oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Newcom Santiago, participa el fallecimiento de la mamá de su compañero y amigo Pepe. Rogamos oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Rubén, Mirta y Facundo Ovejero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de nuestro amigo José Francisco Storniolo, rogando a Dios para toda su familia una pronta resignación.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Cristina Martorell participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Prof. José Storniolo, rogando por el descanso eterno de su alma y para los suyos una cristiana resignación.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Mg. Lic. Ángel Storniolo, Director del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías Ing. Héctor Rubén Paz, el Vicedecano Pedro Juvenal Basualdo, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre del Mg. Lic. Ángel Storniolo, Director del Departamento de Geología y Geotecnia de la Facultad mencionada. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, JUSTO RODOLFO (q.e.p.d) Falleció el 2/8/17|. Su esposa Ramona Coronel de Fernández, sus hijos Fabián, Patricia, h. pol. Mercedes Cáceres, sus nietos Soledad, Matias Agustin y Andrea y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa Silípica. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

ITURRALDE, MARÍA MARCELA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/17|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos gozarán de las delicias del Cielo". La Promoción 1948 de Maestras Normales de la Escuela Normal "Manuel Belgrano" participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcela, hija de nuestra querida compañera Marta Páez. Su alma descansa en los brazos de la Santisima Virgen María, quien cuidará de ella hasta que vos vayas a tomarla en los tuyos. Todas tus compañeras te envían un abrazo fraterno y lamentan la pérdida de una excelente docente, que prestigió varios establecimientos educativos de nuestra provincia. La Divina Misericordia, estamos seguras, le concederá la Gracia de estar en el Cielo y nosotras rezaremos por ella, por vos a quien tanto queremos y a tus hijas que verán un lugar vacío en la casa con honda tristeza. Que Dios te bendiga porque ella ya descansa en paz.

LEDESMA, ADA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/17|. Su hermano Carlos Ledesma, Su Hna Politica Fanny Godoy, Sus Sobrinos Dani, Moni, Maikol, Carli Y Demas Familiares. Sus Restos Seran inhumados Hoy 10 hs en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162.

LISCHET, GUILLERMO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 2/8/17|. Su tía Corina Orphée de Ugozzoli y sus primos Héctor, Fabia y Walter participan con gran dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Chistrian, Irina, Nadia e Iván y a su hermana Cristina y flia. en estos tristes momentos. Ruegan al Señor por el descanso de su alma.

MANSILLA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Las ex docentes del colegio San Francisco de Asís acompañan a su madre Sra. Marta Lamónica en este momento de gran dolor y ofrecen la misa en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. En recuerdo del querido Carlitos.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga y familia, paticipan con pesar su fallecimiento y acompañan a Norma y Agustín en estos momentos de tristeza.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Tus amigos José Guzmán Olivera, Mecedes Achával, Francisco, Javier, Felipe, Georgina y Justina, con dolor por tu fallecimiento. Acompañamos a Normita en este difícil momento deseándote cristiana resignación.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Servicios de Urgencia y personal de Admisión del Hospital Regional participan el fallecimiento del padre de la Dra. Malena Messad. Ruegan una oración en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Dr. Rodolfo Gavícola y familia participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Analía Arce y familia participa con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Dra. Malena Messad. Eleva oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. La C. Directiva y socios del Club de Los Abuelos de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento del hermano de su colaboradora Sra. Eliana Messad, rogando oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Arturo que el señor te reciba en sus brazos por lo buena persona que siempre fuiste, descansa en paz. Rolando Moreta y Tita Elías tus amigos de toda la vida te despiden con mucho dolor.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Rafael Bonacina, Josefina Santillán Borges participan con profundo dolor su fallecimiento, y elevan oraciones en su memoria.

MESSAD, ARTURO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Jorge Berraondo, Norma Salomón, sus hijos Jorge, Sergio, Mónica, Fernando y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su madre, esposa y demás familiares, ruegan al Señor por su descanso eterno.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Que Dios te de en el cielo todo lo que diste en la tierra. Dejandonos tus ejemplos de persona de bien cariñosa y amante de tu profesion. Su tía Teresa Figueroa, su shijos y respectivas flias, nos unimos con dolor a toda la flia. con la angustia de tu partida. Descansa en paz.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Su tía Yolanda Elias, sus hijos Alberto, Carlos, Liliana y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. A nuestro querido Dr. Saad, lo vamos a extrañar eternamente, excelente profesional, guía en la salud de nuestros hijos, consejero, generoso, sabio y por sobre todo su enorme humanidad destacable. Jamás olvidaremos a nuestro Dr. Saad. Familia Morellini Elías.

SAAD, MIGUEL ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Familia Santillán acompaña en tan doloroso momento a la Sra. madre y demás familiares. Se ruega oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Domingo Juan "Toti" y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con sincero afecto a Marga, su madre; a sus hermanos Mariel y Juanchi; a su esposa e hijos en este angustioso momento.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Raúl Ángel Salcedo, su esposa Norma, su hijo José participan con profundo dolor su fallecimiento, abrazan fraternalmente a su querida amiga Marga y demás familiares. Rogamos al Señor les dé pronta resignación.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Ante la muerte del colega acompañamos en este momento de dolor a la familia. Dra. María del Carmen Tinari y Dr. Luis Alberto Platini.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Querido Miguchi, fuiste una excelente persona. tu imagen de cristiano fue premiado por el Señor Tu Dios. Arminda Mazzoleni de Valdez, sus hijos Lizzi, Nene, Anibal y Juanita, Mara y René con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su partida, rogando oraciones en su memoria. Acompañamos en este trance doloroso a tu familia. especialmente a su querida mamá.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Jorge Berraondo, Norma Salomón y sus hijos lamentan participar su partida a la Casa del Padre, acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor, lo has mirado a sus ojos sonriendo, has dicho su nombre". Querido sobrino Migu, nos dejas un inmenso dolor con tu pronta partida a la Casa del Señor. Hoy nos toca despedirte con infinita tristeza, que descanses en paz querido Migu. Tu tía Elena Hallak y tus primos Bachicha, Migui, Adriana y Kati.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor, lo has mirado a sus ojos sonriendo, has dicho su nombre". Tu primo hermano y compadre Bachicha Jorge; sus hijos Nabih, Samir, Elías y Sajira Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Raices comunes enclavadas en el solar natal que se lleva en el corazón y a la distancia se añora y se extraña despiertan sentimientos afectuosos hacia quién ya cumplió con creces su misión en este mundo. Descansa en paz. Alberto Abuchacra, Tito, su esposa Ana Maria Ruiz Huidobro e hijos Alberto y Dras Valeria y Giselle, con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con calidez a su familia. Quimilí

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. . Mi querido doctor cuando tu cerraste los ojos al mundo un nuevo santo nació en el cielo, cuando tu corazón dejo de palpitar en este mundo un corazón limpio y puro late junto a Dios su nombre es: Dr. Miguel Antonio Saad te pedimos señor lo hagas gozar en la alegría de tu reino por toda la eternidad amen. Gracias doctor por tanto amor y dedicación hacia mí, te estaré eternamente agradecida tu eres mi médico divino intercede por mi ante la Santísima Trinidad. Tu paciente Faride Reina Villareal Jozami y familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Con mucho dolor acompañamos el fallecimiento del Dr. Miguel Saad". Hijos de Lázaro Canllo y Olga Salomón: Olga, Koki, Pichón, Yudit, Lita, Carlos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y hacen llegar su sentido pésame a toda su familia.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Julio César Bravo, Zulema Costas, sus hijos: Julio y Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento de Miguelito y envían sentido pésame para sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. Segunda Torres de Villarreal, sus hijos José, su hijo Matías, Rosy y su esposo Alejandro Fernández y su hijo Iván participan con profundo dolor, acompañamos a su esposa, hijos a su madre Margarita, a sus hermanos y fliares. en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

SAAD, MIGUEL ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor dale el descanso eterno". Amigas de Margarita: Chochi, Elvia, Segunda, Yrma, Lorena, profundamente lamentamos el fallecimiento de su hijo Miguchi, elevamos oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Sus hijos César, Carlos, María, h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CRL. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. Héctor Raúl Mulki y Miriham Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CRL. (R) (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A el 28/7/17|. A.M.I. SRL participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares y amigos, rogando su pronta resignación. Elevan plegarias en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Pablo Guillermo Molinari participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Compañeros y amigos de su hijo Daniel Tragant, de la Dirección General de Tierras: Roxana, Patricia, Romina, Verónica, Mercedes, Natalia, Ariel y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Carlos Barrio participa su fallecimiento, lo despide con sumo respeto y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la C.A.B.A. el 28/7/17|. Que brille para El la luz que no tiene fin. El Dr. Osvaldo Salomón y familia, acompañan a su hijo Daniel y a sus nietos Carlitos y Jimena por tan irreparable pérdida.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Luis Jose Vella, su hijo Luis Edmundo, su señora Ximena Alvarez, acompañan con profundo dolor a los hijos, hijos politicos, nietos de su gran amigo Carlos. Ruegan un oración en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Elvio René Llarrull y flia., participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Ehdy Omar Llarrull l y flia. participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Rube De Carli y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydée Salgado, participan su fallecimiento y acompañan a Daniel, Silvia, nietos y a la flia. toda, en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oir el cántico de la ángeles y verme en medio de ellos. Cuando llegue el dia que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo. volverás a verme feliz. Ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, que te llevaré de la mano por los senderos nuevos de luz de vida. Enjuga tu llanto y no llores si me Amas. Compañeros de civil 5, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida compañera Marcela. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A el 28/7/17|. Susana Vivona, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Eduardo López, su esposa Lia H. Debón, sus hijos Gabriela, Sebastián, Ramiro, Ana y respecctivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida flia., en esstos momentos de dolor.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. José Alberto Ramos y Adriana Beatriz Pagani acompañan con profundo dolor a Marcela, Pochi y Carloss por la perdida irreparable de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A el 28/7/17|. Gringo Bravo de Zamora participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con cariño a su familia.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Compañeros de oficina de su hija Marcela; Irma, Edgar, Ivana, Mauro, Luis, Victor y Nicolas y Jovita, participan su fallecimiento y ruegan oracioners en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Miguel Cuevas, su esposa Alicia Diver Jozami, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Los amigos de sus hijos; Héctor Tato González, Enrique Meco Delgado, Oscar Almada, Walter Omar Peralta Rondano, Cesar Julio Suasnabar y Julio Baltazar Suasnabar, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. José Ruiz, Elvira Feijóo y flia., acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en ssu memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Ruby y Kililo Alfano, su esposa Noemí Sterling y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Lamentamos su fallecimiento y acompañamos a su nuera Marcela Pinto de Tragant y flia., en momentos de tanto dolor, Sus amigas; Liliana de Galvez, Susana de Benavente, Marita de Castiglione, Marta de Fraguas, Beatriz de Viaña, Margarita de Urueña, Marta Susana y Monena Montenegro, Alicia de Paradelo y Susana de Castillo Solá. Ruegan oraciones en su memorioa.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Margarita Zain Fernández de Urueña y flia., acompañan a su esposa Elisa Gallardo Capuano en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Carmelo, Carlos José y Gringa Falcione y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones al hombre honesto, visionario y que fusionó el Club de nuestor Amores Union- Santiago.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Angela Maria y Micaela Maria con sus respectivas flias., participan el fallecimiento del padre de su primos Daniel y Silvia, y acompañamos a toda la flia. en estos dificiles momentos.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Bernardo Villegas, Maria Claudia Azar e hijos, participan ccon profundo dolor el fallecimiento del Coronel Tragant. y acompañan a sus hijos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO CNEL. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Horacio Silvio Alfano, su esposa Nilda R. Montenegro e hijo Dr. Horacio Renato Alfano participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido Daniel. Oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Luis Cesar Corvalán, Virginia y Mariano Corvalán acompañan con mucho dolor a la flia. Tragant. Rogamos por su eterno descanso.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Eduardo Salvatierra, Rosalba Salvatierra e hijos., Elisa Salvatierra, Daniel Muratore e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Aníbal José "Pepe" González participa con profundo dolor y acompaña a su amigos Marcela, Daniel y Carlos en este difícil momento. Ruego oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17|. Bin y Alejandro Van Konynenburg participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Carlos y ruegan una oración en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. C.P.N. Manuel Héctor Álvarez y Dra. Delia Raab de Álvarez, participancon profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Las amigas de su esposa Elisa Gallardo Capuano: Nora Rava, Monona de Lezana, Evelia Secco, Yudith Demasi, Nivia Vega, Yoyi de Mayuli, Emilse de Benavente participan su fallecimiento con mucho dolor y elevan oraciones para su descanso en el Señor.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Marili Pinto, sus hijos Juan Pablo, Carlos Navelino y Mercedes Viaña participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CARLOS HORACIO Cnel. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/17 en la C.A.B.A|. Francisco J. Prados, Liliana Avila y familia, participan de su fallecimiento y acompañan en su dolor a Carlos, Marcela y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ALVARADO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Ya a seis meses de tu partida a la Casa del Señor, nos cuesta no encontrarte. una gran persona que llevó el Señor y que desde donde estas nos iluminas. Su esposo Raul, su hija Fanny, hijo politico Fabian, sus nietas Stefania, Florencia y Emanuel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo Bº Mosconi.

ÁVILA DE BUSSO, MARÍA LUISA (Lucy) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/09|. Pasan los días, los meses, los años y siempre estás presente en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Su padre, madre y hermanos invita a familiares y amigos a compartir la Santa misa que se rezará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita de Cascia, Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse 8 años de su encuentro con Nuestro Señor. Que Dios y la Virgen la acompañen siempre.

CABALLI, ISIDORA DEL VALLE (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 4/2/17|. Cada dia, cada amanecer, nos acordamos de ti, pero aun vivirás en nuestros corazones de quienes te amamos. Sus hjios Ruben, Roxana, Teresa y Claudia y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

COSTA DE PILÁN, INÉS CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/11|. Sus hijos Piqui y Víctor Barquín, Eduardo, Claudia y Billy Córdoba, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Bassílica con motivo de recordarse el 6º aniversario de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GEREZ DE SORIA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/15|. Madrecita querida. hoy hace dos años que dejaste un hueco en mi hogar y en mi corazon. Es dificil sobrellevar esta ausencia ya que fuiste mi gran compañera y amia en los omentos dificiles o de gran alegria. Excelente Madre. Luego del sufrimiento que viviste por tu larga enfermedad hoy estas junto a nuestro Señor y tu familia. Esposo, hija y hermanos. Tu hija Maria Elena, nietos y bisnietos invitan a a misa a celebrarse hoy en la Catedral Basilica a las 20.30 hs.

GEREZ DE SORIA, SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/15|. Hoy cumples dos años de tu partida viajaste dejando un gran dolor en la familia que vos tanto quisiste. Madre y abuelita sabemos lo que sufriste por tu prolongada enfermedad. Hoy estas feliz junto a Jesus y esposo, hija y hermanos. Tus hijos Juan y Ana Soria, nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basilica. Ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. "Felices los que habitan en tu casa, se quedarán allí para alabarte. Dichosos los hombres cuya fuerza eres tú y que gustan de subir hasta ti". Salmo 84,5-6. Su esposa Silvia Gerez, sus hijos María Silvia y Emanuel, sus hijos politicos Diego y Carolina, sus nietas Lourdes, Victoria y Valentina agradecen a familiares, amigos y vecinos por acompañarlos en los momentos dolorosos de su enfermedad y partida al Reino de los Cielos e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

LOTO, RAÚL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. La muerte no es nada, yo solo me he ido a la habitacion de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que eramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reir juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Porque estaria yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista?. Te espero... no estoy lejos, justo al otro lado del camino... ves, todo va bien. Volveras a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Su esposa Silvia, sus hijos María Silvia, Emanuel, sus nietas Lourdes, Victoria y Valentina, sus hijos politicos Diego y Carolina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

MANSILLA LA MÓNICA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Nueve días hace que tu alma voló al encuentro con el Creador. Queda en nuestras vidas el dolor de tu partida, el recuerdo de tus carismas y virtudes de amor y de amistad, también la esperanza de volver a reunirnos algún día. Vivirás en nuestros corazones". Sus padres Carlos Mansilla y Marta La Mónica, su hermana Claudia Marcela, su esposa Rosa, sus hijitos Giuliana, Fabrizio y Leonardo invitan a la misa que pidiendo por su alma y descanso eterno, se oficiará hoy a las 20 en iglesia San Francisco.

MANSILLA LA MÓNICA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Campeón, mi amor, eras un ser especial, buen hijo, hermano, amigo, padre, esposo. Te recordaremos mirando hacia el cielo, siguiente el vuelo de tus aviones ¿también buscando a Dios? Los seres con quiénes compartiste tu vida, oraremos en la misa, que rogamos por la paz de tu alma se realizará hoy. Permanecerás en nuestros corazones y te amaremos por siempre. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres, familiares y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en iglesia San Francisco.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos, nietos, bisnietos e hijos politicos agradecen infinitamenta a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo por el acompañamiento en este duro momento que nos toca vivir. Invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus de Avda. Colon (N) con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, LUCAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/15|. Caen hojas en esta estación llevandose las secas, pero el viento, jamás podrá con la raíz, ahi esta la escencia de la vida que fluye en cada estación, sus colores embriaga mi alma, en ella llevo todo lo que amé, amo y amaré, por eso quedó una eterna primavera. Esta raiz brota en el silencioso tiempo de mi calendario. En cada amanecer tus ojos negros brillan, llenando mi corazon de fuerzas y mi alma se llena del color del Cielo. No he dejado de amarte y recordarte en cada instante de estos tiempos, llenos de ausencias que se quedaron para siempre. En esta raiz vive y vivirá el amor que es lo que la fortalece. ¡¡¡Vida te amaré mas allá del Sol!!!. Tu madre Ramo. invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

TORREZ, RAMON ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/14|. Hace 3 años que te fuiste y te seguimos extrañando. Su esposa Elisa Loyola de Torrez, sus hijas Ramona Magdalena, Monica Elizabeth y Elisa Yanina Torrez, sus nietas Anita, Mariana, Nicolas y Juan Pablo, sus bisnietos Francisco, Morena, sus hijos politicos, hermanos, hemanos politicos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

MANSILLA LA MÓNICA, ENRIQUE CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Sus padres Marta La Mónica y Carlos Mansilla, su hermana Claudia Marcela, su esposa Rosa, sus hijitos Giuliana, Fabrizio y Leonardo, agradecen a familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo e integrantes del Club de Aeromodelismo y a todas las personas que amorosamente nos acompañaron en el doloroso momento de su partida e invitan a la misa, para rogar por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 20 en la iglesia San Francisco. Rogamos una oración en su querida memoria.

Recordatorios

Responsos

DÍAZ, ALBERTO ESTERGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/97|. Mi querido viejo: aunque pase el tiempo te seguiremos recordando y extrañando. No te olvidaremos y jamás lo haremos. Hoy hace 20 años que partiste a la Casa del Señor, rogamos que estés bien, y nos ayudes a seguir en este camino. Tus hijos nos reuniremos hoy a las 9 en el responso que se realizará en el Parque de la Paz. Rogamos una oración en su querida memoria.

VIEYRA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/17|. Al cumplirse 9 dias de su fallecimiento se realizará un responso hoy a las 9.30 hs. en el panteón familiar. Sus hijos, nietos y bisnietos. Se ruega una oración en su memoria.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

BENAVÍDEZ, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. "Señor, envía tu luz, tu amor como guía y consuelo para su familia". Directivos y personal de la firma Simón Hnos. SA. acompaña a sus colaboradores y compañeros Guzmán Luis y Néstor, en tan sentido dolor por el fallecimiento de su Sra. madre. Rogamos oraciones en su memoria.

BENAVÍDEZ, ALBA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/17|. ""Dale Señor el descanso eterno". Luis R. Simón, Jaime Simón, Jaime R. Simón, Luis O. Simón y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Luis y Néstor Guzmán.

CORONEL, ROBERTO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su esposa Graciela, su hermana Corina, sus hijos, sus hijos del afecto, sobrinos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

CORONEL, ROBERTO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Te fuiste junto a Dios, nos dejaste muy buenos recuerdos. Siempre te recordaremos. Su hija Roxana, su hijo politico Sergio, sus nietos Alvaro, Florencia, Milagros, Sergio, Antonio y Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JORGE DE JAIMEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. Las lagrimas brotadas de lo intimo del corazón nos lavan, el dolor nos purifica. Sus abuelos María Elvira y Juan, sus tíos Graciela y Carlos salen presurosos a recibir a María Eugenia en la eternidad. La comunidad de la capilla Virgen del Valle con solidaridad acompañan en este pérdida irreparable. En la caridad y contención el dolor disminuye. La respuesta de Dios no se hace esperar. Fortalece con su gracia la fe, la esperanza y el amor. Su amigo Pitino Escobar comparte el dolor con Elida y Betoche e invita a la misa del domingo 6/8 a hs 9.30 en la capilla Virgen del Valle. La Banda.

Invitación a Misa

ANRÍQUEZ DE OLGUÍN, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Marta: La campana ha tocado a su término, hace nueve días que partiste a la Casa Celestial, y como legionaria de María, fuiste confirmada en el servicio por toda la eternidad. Sabes, que la Legión supo forjar tu eterno destino, ya que ella fué el núcleo y molde de tu vida espiritual. Sin duda, lo que te dió mayor fuerza y seguridad, fue la súplica, que diariamente la rezabas, pidiendo estar junto a Jesús, María y todos los hermanos legionarios, allá en el cielo, para gozar de la paz eterna en el Reino de Dios. Amén. Las socias de la Curia "Madre de la Divina Gracia" de Sgo Apóstol de la Legión de María y sus seis Praesidios, junto al Pde. Ramón Bucci y Cristian, invitan a la misa a celebrarse en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, hoy a las 20 hs, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

MOYA, JUAN ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/16|. Querido Juancito hoy recordamos ese día maravilloso que Dios nos hizo el regalo de la vida, en ese pequeño niño, nuestro primer hijo, nuestro primer nieto. Te cuidamos y te dimos lo mejor de nuestro amor. Hoy una gran tristeza invade nuestro corazón ya no tenemos tu presencia física entre nosotros. Te arrebataron la vida en un instante. No habrá globo, regalos, ni torta, faltará el agasajado a esta cita tan importante. Celebraras en el Cielo tus 17 añitos. Coros de ángeles compartirán todo lo que nosotros hubiésemos querido compartir, solo podemos decirte con dolor en nuestros corazones ¡Feliz Cumpleaños, Juan Alejandro! El amor que nos unió, no morirá con tu ausencia física, siempre vivirás en nuestros corazones. Te amamos como siempre y mas que nunca. Mamá Daniela, papá Alejandro, hermanos Lucas, Exequiel, Geremías, Benjamín, Mememe, Anita, Tata Darío, invitan a todos los que compartieron su paso por esta vida a la misa que en tu querida memoria se celebrará mañana 20 hs. parroquia Sgo. Corazón de Jesús.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

GIMÉNEZ, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/10|. Su esposa Andrea, sus hijos, hijos politicos y nietos, invitan al responso que se oficiará el domingo a las 16 hs. en el cementerio La Misericordia, con motivo de cumplirse siete años de su fallecimiento.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARTAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/17|. Su sobrino José Paz, su hna Florencia Artaza, sus sobrinos Jose, Florencia, Ani, Tere, y demas familiares. Sus Restos Seran inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Rey- Loreto. Cobertura Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata162. Tel. 421-9787.

ARTAZA JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 3/8/17|. Gordo. Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos. particpan con profundo dolor Juan Casaubon y familia.

ARTAZA JUAN CARLOS (q.e.p.d) Falleció el 3/8/17|. Jota Jozami y familia participa con [profundo dolor el fallecimiento de su amigo Gordo, Dios le tenga en la gloria eterna.

SAYAGO, MIRTA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/17|. La doctora Liliana Lami y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Mirta y acompañan al señor Julio Azar en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Su esposo Hugo Franck, sus hijos Marcelo, Ana María Marcela e Inés y sus nietos Juan Ignacio y Mauricio Suarez, Tomas Abel Ferster y Julian, Matias y David Franck participan con profundo dolor su fallecimiento Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Olga de Zuria, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos, elevando oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Villa La Punta.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno" .Tus amigas Gladys, Nora, Dora Marina y Loly, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Tus amigas Gladys y Miryam siempre te recordaran, descansa en paz. Participan con hondo pesar su partida y elevan plegarias a Dios rogando su eterno descanso. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Blanca Elda Albornoz de Salim, su hermana Segunda Aurelia y sus hijos Nené y Polito junto a sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la esposa de un estimado amigo. Acompañan a la flia en este momento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Bruno Senki y flia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y contador Marcelo Franck. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. "Señór, amo la casa en que tu moras y el sitio donde reposa tu Gloria". Mirtha Soria de Gómez participa el fallecimiento de su querida amiga y compañera de promoción 1961 de la Esc. Normal de Frías y eleva oraciones en su memoria y consuelo para su amada familia.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Daniel Villagra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Selva Pilar Sosa de Yudi y sus hijos, participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Los amigos de su hno Yony Tita y Gordo, Pocha y Carlos, Tita y Lito y Nora y Pancho participan con inmenso dolor su partida y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Querida Estela, diste a tu esposo, hijos y nietos testimonios valederos de la vida y de virtudes inolvidables. Cuanta tristeza nos causa tu partida. Fuiste un ser maravilloso, el tiempo no borrará las huellas de tu ejemplo como esposa, madre y abuela, cimentados en la bondad, la humildad, dedicación, amor, fe y esperanza. Ramonita Sánchez de Caumo, Yolanda Sánchez y Ema Sánchez de Sosa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Hugo e hijos Marcelo, Inés y Marcela y sus respectivas familias en este difícil momento, rogando cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Dora M. R. de Ciafardini, sus hijos Silvina, Liliana y Silvio, acompañan con gran dolor a su querida familia por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Frías.

VIDAL DE FRANCK, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Nélida Galeano y Georgina Aye participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

Invitación a Misa

SALTO, ALEJO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Esa noche, Dios decidió llevarte a su lado, sin saber que acá nos dejo un dolor muy grande con su partida. Esa noche, nuestros corazones y el alma se llenaron de tristeza, nuestras sonrisas se convirtieron en llanto, la alegría se esfumo de nuestras vidas. Ahora Dios te convertido en un ángel que hoy y siempre iluminara nuestros pasos. Besos hasta el cielo de parte de tu esposa Isabel Coronel, tus hijos: Nilda, Alejandro, Alejo, Avelino, Adriana, Néstor, Damián, Vero, Silvi, Mari y Arnaldo, nietos y bisnietos invitan la misa que se oficiará hoy a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.