Cattaneo cargó contra Vigliano

04/08/2017 -

El defensor de Comunicaciones, Agustín Cattaneo, aseguró ayer que al árbitro Paulo Vigliano "se lo notó con el culo sucio", ya que no informó que un jugador de Riestra fue el responsable de que se suspenda la segunda final del Reducido. "El reglamento es muy claro. Y tendrían que haberlo aplicado, pero la AFA no lo hizo. Un jugador de Riestra fue quien invadió la cancha e hizo que se suspenda el partido y Vigliano no lo informó", denunció. "Por eso ni nos miró. A Vigliano se lo notó con el culo sucio. Fue una vergüenza jugar hoy estos cinco minutos. Lo más justo hubiera sido un partido completo de noventa", agregó. Y continuó: "A nosotros no nos importa la quita de 20 puntos a Riestra y mucho menos la sanción económica. Ellos hicieron una ventajeada y se quedaron con el ascenso", puntualizó.