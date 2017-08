Derrota del Zenit con Driussi que jugó los últimos minutos

04/08/2017 -

Zenit San Petersburgo, con un rato del argentino Sebastián Driussi, perdió ante Bnei Yehuda de Israel por 1-0, pero avanzó igualmente a la cuarta ronda de calificación de la Europa Liga de fútbol.

En el conjunto ruso, que se impuso en el global de esta serie de tercera ronda por 2-

1, el atacante Driussi actuó durante los últimos 12 minutos.

El ex jugador de River ingresó por el brasileño Giuliano, mientras que el ex mediocampista de Boca Juniors, Leandro Paredes, permaneció sentado en el banco de suplentes y no entró.

Además, el delantero tucumano Emilio Zelaya anotó el segundo gol del Apollon Limassol de Chipre, que venció por 2-0 a Aberdeen de Escocia, para acceder a la siguiente instancia.