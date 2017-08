Venezuela y el continente

04/08/2017 -

La Administracion Trump analiza avanzar en sanciones economicas contra el gobierno de Maduro, tras la votacion para elegir los integrantes de la Constituyente. La semana pasada, el Departamento de Estado dijo que la eleccion de este cuerpo era un ¡§limite¡¨ que no iba a aceptar. Simultaneamente, aplico sanciones economicas a 13 funcionarios chavistas acusados de participar en la represion. Una hora despues, Maduro los convoco para entregarles a cada uno una replica del sable de Bolivar como reconocimiento a su ¡§lealtad¡¨. El senador republicano Marco Rubio - una figura con acceso a Trump en los temas referentes a America Latina- hizo publico que el Presidente analiza sanciones economicas no solo a mas funcionarios, sino tambien al gobierno. Hay quienes piensan que si EE.UU. suspende sus importaciones de petroleo crudo venezolano y su exportacion de petroleo refinado, ello provocara una crisis del regimen chavista, porque entrara en default y no podra importar elementos basicos para la subsistencia. Pero esta decision enfrenta dos problemas. La situacion juridica de la filial de PDVSA en los EE.UU. que tiene 6.000 estaciones de servicio y la otra es el perjuicio que para la poblacion venezolana puede tener una estrategia de este tipo, que aumentaria el desabastecimiento de la poblacion que ya es critico. La gira latinoamericana que realiza el vicepresidente Pence entre el 13 y el 17 de agosto por Panama, Colombia, Argentina y Chile tendra la situacion de Venezuela como cuestion central. China y Rusia han decidido impedir sanciones de la UN contra Venezuela y Portugal se opone a ellas en la UE. Mexico, como los paises mas importantes de la region, ha desconocido la legalidad de la constituyente venezolana, mientras que Cuba sigue apoyando al regimen de Maduro. El regimen castrista sigue apoyando al chavismo y solo puede modificar esta posicion, si Trump revisara la marcha atras en la recomposicion de las relaciones bilaterales que inicio Obama. Pero el Presidente estadounidense no dara ese paso con lo cual queda descartada, por ahora, una coordinacion Washington-La Habana para encontrar una salida a la crisis venezolana. Mexico por su parte, ha asumido una posicion dura frente a Venezuela, que contrasta con la neutralidad que historicamente ha mostrado frente a los conflictos en la region. La realidad es que hoy EE.UU., Canada, Mexico, Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Peru coinciden en desconocer la constituyente venezolana. Pero ellos en conjunto no lograron sumar los votos de El Salvador, Santo Domingo y Haiti para sancionar al gobierno venezolano en la OEA y Brasil y Argentina juntos, no pudieron convencer a Uruguay para suspender a Venezuela como miembro del Mercosur. Mientras tanto en Caracas, los embajadores de Mexico, Reino Unido, Francia y Espana, asistieron a la sesion de la asamblea venezolana, respaldando su decision de desconocer la Constituyente. Ello sucede cuando el Senado estadounidense podria modificar la partida presupuestaria aprobada por la Camara de Representantes para la construccion del muro. A ello se agrega que el 16 de agosto comienza la renegociacion del Nafta. Venezuela se encamina a un mayor enfrentamiento, cuando Colombia y Peru abren la frontera a los migrantes de dicha nacionalidad, Bolivia mantiene el apoyo a Maduro y Ecuador lo hace en menor medida. Un analista planteaba la semana pasada que habia siete alternativas diferentes para la evolucion de la crisis venezolana tras la votacion para la Constituyente. Cuando hay siete alternativas, es que todo puede suceder y no es posible trabajar sobre un escenario probable. Lo cierto es que la violencia esta escalando peligrosamente. Los muertos durante la eleccion convocada por el gobierno fueron 16, cuando en los cuatro meses previos, alcanzaron a 104. La represion se intensifica y ha vuelto a ser detenido el lider opositor Leopoldo Lopez, acusado de incitar a la violencia. La emigracion aumenta y en algunos lugares de la frontera se hace masiva. Los gobiernos de Peru y Colombia -que desconocen la legalidad de la constituyente- han abierto programas para acelerar la legalizacion de los venezolanos que entren al pais. Maduro sigue acusando al ¡§Imperio¡¨ (EE.UU.) de estar detras de la oposicion e impulsarla a la violencia. En la region, los paises que integran el Alba (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y varios del Caribe) y otros que siguen recibiendo petroleo venezolano son su respaldo. Tras la eleccion, no aparece ningun mediador que sea aceptado por ambas partes. La disolucion de la Asamblea y la Fiscalia General, puede ser una decision de la Constituyente, que implique el paso del autoritarismo al totalitarismo. En el ambito del Mercosur, Brasil, Argentina y Paraguay mantienen una posicion hostil hacia el chavismo, pero Uruguay esta mas equidistante, lo que debilita la cohesion del grupo en este conflicto. La situacion de Temer es precaria, aunque logro impedir que dos tercios de la Camara de Diputados acepten la denuncia de corrupcion en su contra. La economia muestra baja del desempleo y la tasa de interes es la menor desde 2013, pero el deficit del primer semestre es el mayor en 21 anos. Las investigaciones de corrupcion que alcanzan a casi toda la clase politica siguen avanzando y fue detenido por ellas quien fuera de Pesidente de Petrobras y el Banco Central durante la gestion de Dilma (Bendine). Con un nivel de aprobacion de solo 5% en los sondeos, Temer dispuso el despliegue de 8.500 hombres de las Fuerzas Armadas en Rio de Janeiro, frente al descontrol de seguridad que vive la ciudad. Temer ha pasado de ser el vicepresidente de una coalicion de centro- izquierda a asumirse como un presidente de centro-derecha y desde esta posicion desconoce la legalidad de la constituyente venezolana, pero no esta en capacidad de ir mas alla de eso, mientras que su embajador en Caracas (designado por Dilma) muestra cierta ambiguedad hacia Maduro. Por su parte el presidente argentino (Macri) -que enfrenta una eleccion legislativa compleja con el retorno de la ex presidenta Cristina Kirchner al centro de la escena politica- ha condenado abiertamente al chavismo e impulsa sanciones contra Venezuela, pero sin demasiada influencia para imponerlas en la region. En conclusion: Estados Unidos analiza incrementar las sanciones contra el chavismo, no solo a sus dirigentes y funcionarios, sino tambien al gobierno venezolano; sin dialogo con Washington, Cuba defiende al chavismo, mientras que Mexico asume una postura hostil, al igual que los paises mas relevantes del continente; tras la eleccion de la Constituyente, la violencia y la represion escalan, sin otro horizonte claro a la vista y Argentina y Brasil coinciden en no reconocer la eleccion de la constituyente, pero no estan en capacidad de avanzar mas alla de ello. ƒÜ