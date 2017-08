Unicef aclaró el viaje de Natalia Oreiro a Kenia

Fotos El material audiovisual del viaje solidario de Natalia se mostrará en el especial "Un sol para los chicos", el sábado 12 de agosto por El Trece.

04/08/2017 -

Como Embajadora de Buena Voluntad de Unicef, Natalia Oreiro (40) viajó al norte de Kenia "para conocer de cerca y compartir cómo viven las niñas, niños y adolescentes de las zonas más afectadas por la sequía y la desnutrición". Así lo informó la entidad en un comunicado, en medio de una gran controversia por las fotos de su experiencia en África, que terminaron en la portada de la revista Gente. Incluso fueron repudiadas por otros famosos, como Federico Bal (27).

En un delicado cuadro de situación social, donde conseguir agua potable es una tarea que a una familia puede demandarle todo el día, tras recorrer hasta 20 kilómetros, UNICEF instala clínicas móviles para asistir a los niños que padecen desnutrición severa aguda. "Natalia Oreiro conoció a las mujeres que asisten a la clínica móvil, pesó y midió a sus bebés. También interactuó con los voluntarios y trabajadores comunitarios, y entregó alimento terapéutico, una pasta con alto valor proteico realizada a base de maní, que se usa para tratar la desnutrición’, informó Unicef.

Además, en el informe de Unicef la actriz acerca sus impresiones sobre su viaje, que también surgió en el marco del programa Un Sol para los Chicos. "Cuando llegué a Turkana, al norte de Kenia, las mujeres de la comunidad me recibieron con una canción, juntas cantamos, bailamos y nos abrazamos. Me senté con ellas y lo primero que hicieron fue trenzar mi cabello. Pude conocer a sus hijos y entender lo que implica la sequía, no tener acceso al agua ni a los alimentos", dijo Oreiro en el comunicado.

"Conocí a muchos niños, pero recuerdo particularmente a un chiquito al que pesé y medí: tenía tres años y pesaba lo mismo que un bebé de un año", contó la actriz, quien es mamá de Merlín Atahualpa Mollo (cinco años).

"Me moviliza profundamente el esfuerzo de las madres que no tienen nada -explicó-, más que una libreta donde registran, mes a mes, el peso y la altura de sus hijos y así monitorean su nutrición", explicó Natalia. Y concluyó: "Como mujer y madre no puedo soportar ver este sufrimiento. No sólo se necesita el compromiso de la comunidad internacional, sino de toda la sociedad que tiene que empoderarse y movilizarse para que cada niño pueda vivir una vida digna, más allá del lugar donde haya nacido".

En tanto, Julián Weich -también embajador de UNICEF- dio su visión sobre la controversia con un elocuente tuit. "Ser embajador de @UNICEFargentina significa darle visibilidad a los problemas de la infancia, en donde sea necesario!! Y es un gran orgullo!", escribió.