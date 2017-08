El rabino que ayuda a Yanina y Diego calificó a la pareja de "dinamita"

Fotos El rabino Yosi está tratando de llevar un poco de luz a la vida de los Latorre.

El rabino Yosi, el hombre al que acudieron Yanina y Diego Latorre en plena crisis de pareja, estuvo en el programa "Los ángeles de la mañana" y habló sobre el momento que atraviesa la pareja. ‘Lo conocí a Yosi cuando yo trabajaba con Lanata. Él iba a vernos a la radio y cuando me pasó lo que me pasó, recibí un mensaje suyo que me tocó. A partir de ahí empezamos a hablar por teléfono hasta que le pedí vernos y nos encontramos a charlar y tomar un café", contó la panelista. Y agregó: "Me trajo muchísima tranquilidad, me da unos consejos bárbaros y también lo ve a Diego, que lo adora. Nos está ayudando a encontrar un poco de paz".

A la hora de dar su percepción de los Latorre como matrimonio, Yosi entregó una jugosa definición. "Con cada uno tengo un diálogo distinto y creo que juntos son dinamita. Por un lado puede ser muy bueno porque hay mucho amor y pasión y si se va para otro lado, el hilito entre el amor y el odio es muy chiquitito, puede ser un fuego. De hecho, cuando los integrantes de una pareja no tienen una meta en común y no se divierten juntos, estamos en problemas. Cuando hay algo en común, admiración como la que Yanina dice tener por Diego, hay por donde avanzar", dijo.