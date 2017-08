Un incendio consumió varios pisos de un rascacielos en Dubai

Fotos UBICACIÓN Está en el corazón del distrito que es conocido como el "Nuevo Dubai", en los Emiratos Árabes Unidos.

04/08/2017 -

La torre "The Torch" ("La Antorcha") de Dubai, un edificio residencial de 82 pisos, se incendió, arrojando nubes de humo y escombros. La Policía local informó que no hubo heridos y los bomberos ya tienen bajo control gran parte del incendio.

"La Defensa Civil de Dubai ha evacuado exitosamente la Torre Torch", tuiteó la prensa oficial de la ciudad turística de Emiratos Árabes Unidos.

Videos compartidos en redes sociales mostraron el fuego extendiéndose hacia la cumbre del rascacielos mientras caían escombros en llamas. "Escuadrones de bomberos de cuatro estaciones han sido desplegados para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los residentes", dijo un vocero de la Oficina de Medios de Dubai.

"No se han reportado heridos ni muertos hasta el momento en el incendio de la Torch Tower", afirmó la oficina de prensa en otro tuit, agregando que las autoridades evacuaron exitosamente el edificio. The Torch es el quinto edificio residencial más alto del mundo; su cumbre se encuentra a 352 metros de altura. La ciudad de Dubai ha sufrido una serie de incendios similares en los últimos años. La noche del 31 de diciembre de 2015 se prendió fuego el lujoso hotel de 5 estrellas Address Downtown Dubai, a pocos metros del rascacielos más alto del mundo, llamado Burj Khalifa. Y en febrero de 2015 cientos de residentes fueron evacuados de The Torch, el mismo edificio que se incendió este jueves, después de que quedara envuelto en llamas. El fuego atravesó múltiples pisos del edificio, en el distrito Marina de la ciudad. Información publicada en diario EL LIBERAL. Director Lic. Gustavo Ick.