Dovizioso fue el más velóz en las FP2 en Brno

Fotos Andrea Dovizioso

Hoy 13:26 -

Los cuatro primeros de la general de MotoGP están en un pañuelo de 10 puntos, y de 26 si se abre hasta la quinta plaza. Eso habla de la igualdad que hay tras la disputa de las nueve primeras carreras y con otras nueve por delante en las que resultará imposible hacer pronósticos.

Esos cinco primeros de la general no figuran entre los cinco primeros de Brno, porque hay un buen ramillete de pilotos clasificados entre ellos y Márquez, Maverick, Dovizioso, Rossi y Pedrosa están desperdigados entre las catorce primeras plazas de la tabla de tiempos.

El que más en forma ha vuelto de los que están en la pugna por el título ha sido Dovizioso, que ha liderado ya con la pista seca (el FP1 estuvo pasado por agua) con mucho margen sobre el segundo, Folger, y más aún sobre Pedrosa (7º), Márquez (10º), Maverick (11º) y Rossi (14º). La renta del italiano sobre el alemán es de 0.398 y le ha sacado a Dani 0.601, a Marc 0.877, a Viñales 0.957 y a Valentino 1.064. Los dos pilotos de Yamaha, por cierto, se acostarán hoy con la esperanza de que mañana no vuelva a llover en el FP3 como ha hecho en el FP1, porque eso les condenaría a pasar por el purgatorio de la Q1 dado que ahora mismo no tienen acceso directo a la Q2 al no figurar entre los diez primeros.

Ese privilegio queda reservado ahora mismo para Dovizioso, Folger, Petrucci, Zarco, Barberá (se le ve muy inspirado a la vuelta de unas vacaciones en las que ha trabajado más que otras veces), Redding, Pedrosa,Crutchlow, Aleix y Márquez, que ha protagonizado otra de sus características salvadas en la curva de siempre, la penúltima, aunque esta vez de manera menos salvaje.

CLASIFICICACIÓN:

1. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 1:56.332

2. Jonas Folger (Ale/Yamaha) 1:56.730

3. Danilo Petrucci (Ita/Ducati) 1:56.751

4. Johann Zarco (Fra/Yamaha) 1:56.862

5. Héctor Barberá (Ducati) 1:56.864

6. Scott Redding (GBr/Ducati) 1:56.905

7. Dani Pedrosa (Honda) 1:56.933

8. Cal Crutchlow (GBr/Honda) 1:56.961

9. Aleix Espargaró (Aprilia) 1:57.019

10. Marc Márquez (Honda) 1:57.209

11. Maverick Viñales (Yamaha) 1:57.289

12. Alvaro Bautista (Ducati) 1:57.314

13. Pol Espargaró (KTM) 1:57.378

14. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 1:57.396

15. Jorge Lorenzo (Ducati) 1:57.637

16. Karel Abraham (RCH/Ducati) 1:57.869

17. Loris Baz (Fra/Ducati) 1:57.992

18. Alex Rins (Suzuki) 1:58.042

19. Jack Miller (Aus/Honda) 1:58.179

20. Andrea Iannone (Ita/Suzuki) 1:58.194

21. Esteve "Tito" Rabat (Honda) 1:58.437

22. Sam Lowes (GBr/Aprilia) 1:58.638

23. Bradley Smith (GBr/KTM) 1:59.382