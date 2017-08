Arranca el torneo de fútbol amateur Luis “Patón” Yudi en Frías

Hoy 15:02 -

Este sábado 5, a las 13, dará comienzo el certamen Luis “Patón” Yudi que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. Con esta competencia se pondrá el juego el séptimo campeonato que coordina esta liga que se va afianzando en el deporte de esta zona. El estadio que recibirá las emociones de esta competencia será el club Social y Deportivo Coinor de la Ciudad de la Amistad.

El programa de partidos tendrá el siguiente orden: Deportivo Choya vs Suecia; Achalco vs Carnicería Tres Hermanos; Farmacia Rosario vs La Deseada; Icaño vs La Casa del Plomero; Los Amigos vs Veteranos; M y M Deportes vs Las Dulzuras de Sovi; Atlético Quirós vs La Mexicana y Los Canarios vs Influencia. Se recuerda que el último campeón fue La Casa del Plomero que defenderá el título.