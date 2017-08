Nadia Rojas: La rescataron de la trata y volvió a desaparecer

Fotos Nadia Rojas.

Hoy 17:50 -

El pasado 12 de julio, Nadia Rojas (14) fue rescatada de una red de trata de personas de la que había estado cautiva durante un mes. En las últimas horas del jueves, la adolescente volvió a desaparecer.

La jovencita desapareció cuando estaba bajo la tutela del Estado, por orden de la Justicia, e iba a declarar en la investigación del caso. Anteriormente, había sido raptada luego de que su mamá la llevara al colegio, en el barrio de Villa Lugano.

Obviamente, la familia de la menor, está indignada: “Habiendo quedado la seguridad y resguardo de Nadia a cargo de la justicia, la ausencia de Nadia se repite. No sólo en un estado de constantes amenazas a Elena, sino también prohibiciones para la comunicación de madre e hija”.

Y cerraron: “El responsable de cuidar a Nadia fue y es el Estado. Fueron el Estado y la justicia quienes no la cuidaron, quienes no resguardaron su vida. A Nadia no la perdimos ella ni nosotros, la perdió el Estado que no se hizo cargo de todas las tareas correspondientes para garantizar su cuidado”.