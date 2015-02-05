CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Agosto 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
05/08/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 NICK JR.
09.30 CINE. QUIERES VOLVERME
LOCO
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.15 CINE. METEGOL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
17.30 LOS SIMPSONS
20.00 CINE. KOALA KID
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
(CONTINUACIÓN)
23.45 LÍNEA DE TIEMPO
00.45 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.10 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE
ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LAS AVENTURAS DE KATJA
EL TRECE
11.30 CINE TRECE
18.00 CUESTIÓN DE PESO
19.30 CINE TRECE
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TELÓN ABIERTO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 EL PODIO
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
23.30 CRÓNICAS DE LA
ENFERMERÍA ARGENTINA
00.00 BÁSQUET CAPITALINA
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 AVENTURAS DE LA LIGA DE LA
JUSTICIA. ATRAPADOS EN EL TIEMPO
08.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA
LEYENDA DEL SANTUARIO
09.58 ESPEJITO, ESPEJITO
12.06 LOS 101 DÁLMATAS
14.11 TIERRA DE OSOS
15.57 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA
17.52 EL CONTRATO
19.42 60 SEGUNDOS
22.00 RED DE MENTIRAS
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 3)
08.50 ALF (TEMPORADA 3)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 MÚSICA, MAESTRO
11.32 TIEMPO DE VALIENTES
13.30 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL
16.03 EL ÚLTIMO SAMURAI
18.48 TRES REYES
21.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL
VERANO PASADO
22.56 VIDEODROME
TNT
08.33 HARRY POTTER Y LA PIEDRA
FILOSOFAL
11.33 MISS SIMPATÍA
13.42 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
15.59 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
17.57 MONSTERS UNIVERSITY
20.00 RALPH, EL DEMOLEDOR
22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
23.41 LA ÚLTIMA BALA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
PRUEBAS
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,
CONFESIÓN
11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO
12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS
12.50 FULLSCREEN
13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
15.50 MISIÓN. IMPOSIBLE 3
18.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL
21.00 EL ATAQUE
STUDIO UNIVERSAL
09.05 UNA RECETA PARA EL AMOR
10.30 TORI & DEAN. CABIN FEVER
11.00 MY FIRST HOME
11.25 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA
12.30 LITTLE WOMEN. LA
13.10 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES
14.30 GIULIANA & BILL
15.05 FULLSCREEN
15.35 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO
16.30 VIRTUALLY IN LOVE
17.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10
DÍAS
18.30 FINDING MY FATHER
19.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS
20.00 SOÑANDO CON EL AMOR
20.30 AUSTRALIA’S CHEAPEST WEDDINGS
21.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW
22.00 OTRO CHANCE PARA AMAR
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 5, A LAS 23, ELISEO
RENTERÍA ADELANTA SU PRIMER
MATERIAL DISCOGRÁFICO.
BAY SAI
+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN
UN AMBIENTE RENOVADO.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+ SÁBADO 5, ANABELLE NASSIF,
CON CLÁSICOS INTERNACIONALES.
CASA TERRA VIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS
23, PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON
ARIEL CAMAÑO, ULTRAVIOLETA,
PABLO CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE,
SALITRAL, LUCIANO
GUZMÁN, LA BRÚJULA TANGO,
FERNANDO BRANDÁN Y OTROS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN “LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA”, MARCELA SÁNCHEZ.
RECITAL DEL DÚO CÁCERES CARABAJAL.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 6, A LAS 20, “CASA VALENTINA”,
CON JOSÉ MARÍA MUSCARI
Y FABIÁN VENA.
+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO
DE DANIEL AGOSTINI.
+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS
DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.
+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN
Y EL HUEVO DE ORO.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO 3
(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,
(ATP) 05/08-06/08 -15:00 (Cast)
17:00 (Cast) 19:00 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ULTIMO
CABALLERO (3D):
Ciencia Ficción, ACCIÓN (+ 13 años)
05/08 -21:00 (Cast) 00:10 (Cast)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
05/08-al 06/08- 14:10 (Cast) 16:25
(Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) 05/08- 18:40 (Cast) 21:30
(Subt) 00:30 (Subt)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D): COMEDIA (ATP)
05/08 - 06/08-15:20 (Cast) 17:30
(Cast)
SPIDERMAN: DE REGRESO
A CASA (2D):
CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)
HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)
CONJURO DEL MÁS ALLÁ
(2D): TERROR (+ 13 años)
05/08 -22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CARS 3 (2D):
Animación, Aventura, (ATP)
05/08-06/08- 15:15 (Cast) 17:40
(Cast)
DUNKERQUE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)
05/08 -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)
00:25 (Subt)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D): ANIMACION, AVENTURA,
(ATP) 05/08 -06/08 -14:00 (cast)
16:30 (Cast) 18:30 (Cast)
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
GUERRA (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años) 05/08- 21:00 (Cast) 00:00
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta Todo Público
Castell. 2D 17:00 (Todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
MI VILLANO FAVORITO 3
ATP CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO
DOMINGO 06-08-2017)
18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO Apta 13 años
Castell. 2D 16:50 - 22:10 (Todos los
días) Castell. 3D 22:50 (todos los días)
Lunes, martes y miércoles $65
DUNKERQUE A+13 con reserva
Castell. 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EL PLANETA DE LOS SIMIOS:
LA GUERRA ESTRENO
Apta 13 años con reserva
Castell. 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)
Castell. 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)
Lunes, martes y miércoles $65