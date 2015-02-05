CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 5 de Agosto 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

05/08/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 NICK JR.

09.30 CINE. QUIERES VOLVERME

LOCO

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.15 CINE. METEGOL

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

17.30 LOS SIMPSONS

20.00 CINE. KOALA KID

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

(CONTINUACIÓN)

23.45 LÍNEA DE TIEMPO

00.45 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.10 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE

ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LAS AVENTURAS DE KATJA

EL TRECE

11.30 CINE TRECE

18.00 CUESTIÓN DE PESO

19.30 CINE TRECE

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TELÓN ABIERTO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 EL PODIO

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

23.30 CRÓNICAS DE LA

ENFERMERÍA ARGENTINA

00.00 BÁSQUET CAPITALINA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 AVENTURAS DE LA LIGA DE LA

JUSTICIA. ATRAPADOS EN EL TIEMPO

08.07 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA

LEYENDA DEL SANTUARIO

09.58 ESPEJITO, ESPEJITO

12.06 LOS 101 DÁLMATAS

14.11 TIERRA DE OSOS

15.57 BICHOS. UNA AVENTURA EN MINIATURA

17.52 EL CONTRATO

19.42 60 SEGUNDOS

22.00 RED DE MENTIRAS

TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 3)

08.50 ALF (TEMPORADA 3)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 MÚSICA, MAESTRO

11.32 TIEMPO DE VALIENTES

13.30 FUGITIVO FUERA DE LA LEY, EL

16.03 EL ÚLTIMO SAMURAI

18.48 TRES REYES

21.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL

VERANO PASADO

22.56 VIDEODROME

TNT

08.33 HARRY POTTER Y LA PIEDRA

FILOSOFAL

11.33 MISS SIMPATÍA

13.42 HITCH. ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

15.59 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

17.57 MONSTERS UNIVERSITY

20.00 RALPH, EL DEMOLEDOR

22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

23.41 LA ÚLTIMA BALA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

PRUEBAS

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10,

CONFESIÓN

11.00 HOUSE M.D., EL SECRETO

12.00 HOUSE M.D., REMORDIMIENTOS

12.50 FULLSCREEN

13.20 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

15.50 MISIÓN. IMPOSIBLE 3

18.25 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

21.00 EL ATAQUE

STUDIO UNIVERSAL

09.05 UNA RECETA PARA EL AMOR

10.30 TORI & DEAN. CABIN FEVER

11.00 MY FIRST HOME

11.25 LOS THORNBERRYS. LA PELÍCULA

12.30 LITTLE WOMEN. LA

13.10 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS

MUJERES

14.30 GIULIANA & BILL

15.05 FULLSCREEN

15.35 LOS LOCOS EFECTOS DEL DIVORCIO

16.30 VIRTUALLY IN LOVE

17.30 CÓMO PERDER A UN HOMBRE EN 10

DÍAS

18.30 FINDING MY FATHER

19.30 DAVID TUTERA. CELEBRATIONS

20.00 SOÑANDO CON EL AMOR

20.30 AUSTRALIA’S CHEAPEST WEDDINGS

21.30 GOK’S CLOTHES ROADSHOW

22.00 OTRO CHANCE PARA AMAR

A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 5, A LAS 23, ELISEO

RENTERÍA ADELANTA SU PRIMER

MATERIAL DISCOGRÁFICO.

BAY SAI

+SÁBADO 5, FIESTA RETRO, EN

UN AMBIENTE RENOVADO.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+ SÁBADO 5, ANABELLE NASSIF,

CON CLÁSICOS INTERNACIONALES.

CASA TERRA VIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS

23, PEÑA “ATRAPASUEÑO” CON

ARIEL CAMAÑO, ULTRAVIOLETA,

PABLO CARABAJAL, PEDRO NAVARRETE,

SALITRAL, LUCIANO

GUZMÁN, LA BRÚJULA TANGO,

FERNANDO BRANDÁN Y OTROS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+SÁBADO 5, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN “LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA”, MARCELA SÁNCHEZ.

RECITAL DEL DÚO CÁCERES CARABAJAL.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 6, A LAS 20, “CASA VALENTINA”,

CON JOSÉ MARÍA MUSCARI

Y FABIÁN VENA.

+EL 10, A LAS 22, RECITAL EXCLUSIVO

DE DANIEL AGOSTINI.

+EL 18, A LAS 21.30, “HISTORIAS

DE DIVÁN”, DE GABRIEL ROLÓN.

+JUEVES 24, LA GRANJA DE ZENÓN

Y EL HUEVO DE ORO.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO 3

(3D): ANIMACIÓN, AVENTURA,

(ATP) 05/08-06/08 -15:00 (Cast)

17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ULTIMO

CABALLERO (3D):

Ciencia Ficción, ACCIÓN (+ 13 años)

05/08 -21:00 (Cast) 00:10 (Cast)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

05/08-al 06/08- 14:10 (Cast) 16:25

(Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) 05/08- 18:40 (Cast) 21:30

(Subt) 00:30 (Subt)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D): COMEDIA (ATP)

05/08 - 06/08-15:20 (Cast) 17:30

(Cast)

SPIDERMAN: DE REGRESO

A CASA (2D):

CIENCIA FICCION, COMIC (+ 13 años)

HOY AL 09/08- 19:40 (Cast)

CONJURO DEL MÁS ALLÁ

(2D): TERROR (+ 13 años)

05/08 -22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CARS 3 (2D):

Animación, Aventura, (ATP)

05/08-06/08- 15:15 (Cast) 17:40

(Cast)

DUNKERQUE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 13 años)

05/08 -20:00 (Cast) 22:15 (Subt)

00:25 (Subt)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D): ANIMACION, AVENTURA,

(ATP) 05/08 -06/08 -14:00 (cast)

16:30 (Cast) 18:30 (Cast)

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

GUERRA (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años) 05/08- 21:00 (Cast) 00:00

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta Todo Público

Castell. 2D 17:00 (Todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

MI VILLANO FAVORITO 3

ATP CASTELLANO 2D 16:20 (SOLO

DOMINGO 06-08-2017)

18:10 - 20:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO Apta 13 años

Castell. 2D 16:50 - 22:10 (Todos los

días) Castell. 3D 22:50 (todos los días)

Lunes, martes y miércoles $65

DUNKERQUE A+13 con reserva

Castell. 2D 19:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EL PLANETA DE LOS SIMIOS:

LA GUERRA ESTRENO

Apta 13 años con reserva

Castell. 2D 21:30 (TODOS LOS DÍAS)

Castell. 3D 19:50 (TODOS LOS DIAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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