Luis Olivera jugará en San Martín de San Juan a préstamo

05/08/2017

El defensor de River Luis Olivera se incorporará a préstamo a San Martín de San Juan para la próxima t emporada de l c ampeon a to Pr ime ra Di v i s ión . El juvenil, de 18 años, ya jugó siete encuentros en la máxima categoría del fútbol argentino y también sumó dos en la Copa Argentina y uno en la Copa Libertadores de América. A demá s, ell a t e r a l i z q u i e r d o v i s t i ó l a c ami s e - ta de la selección argentina, con la que conquistó la Copa de las Naciones Sub 15 en México y disputó el Mundial Sub 17 en Chile, entre otros certámenes. La flamante incorporación se alistará en las próximas horas al grupo conducido por Néstor Gorosito y que se entrena desde hace unos días en la ciudad bonaerense de Moreno.