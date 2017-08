Lawn Tennis-Club de Amigos, un partidazo por el Súper X

05/08/2017 -

La fase clasificatoria del Torneo Súper X Copa Secco tendrá hoy su penúltimo capítulo. Desde las 15.30 el puntero de la Zona B, Club de Amigos (23) visitará a su escolta, Santiago Lawn Tennis (22).

El programa: Torneo Súper X. Hoy: Unse vs. Añatuya; Clodomira vs. Santiago Rugby; Loreto vs. Olímpico y Lawn Tennis vs. Club de Amigos (todos a las 16). Anual de Ascenso. Sábado: Campo Gallo vs. Fernández RC (15.30) y Las Termas vs. Dorados (16). Regional Juvenil. Santiago Lawn Tennis vs. Santiago Rugby (13.30 en M15 y M17 y 15.00 en M16 y M19); Old Lions vs. Suri (12.00 en M15, 13.30 en M16 y 15.00 en M17).

Juvenil Local. Sábado: Loreto vs. Olímpico (14.30 en Juvenil M1).