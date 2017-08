El Zonda Revolution causó sorpresa

Fotos CÓMODO. El piloto Pablo Pérez Companc se sintió a gusto girando en el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.

05/08/2017 -

El Pagani Zonda Revolucion "Black Minion" giró ayer en el autódromo de Las Termas. El auto pertenece a Pablo Pérez Companc. Precisamentre, fue Pérez Companc quien llevó al Zonda "Black Minion" a 300 km/h., dijo: "Había venido hace cinco años al circuito. Me impresionó cómo mejoró las instalaciones. Muy contento de estar aquí con el Zonda Black Minion. Me tocó un día muy lindo y bueno como siempre el autódromo espectacular, la organización veinte puntos". Enseguida agregó: "El circuito es de nivel internacional. Tengo la suerte de haber recorrido varios afuera y esto no tiene nada que envidiarle a nadie. Ésta es la última provincia en la que vamos a estar, venimos aquí como la frutilla del postre, como yo digo, era el circuito que tenía que venir el mejor de la República Argentina. Por eso quería cerrar el tour acá", concluyó.

Por su parte, "Toti Farina dijo: "Es una satisfacción para el circuito tener a este auto que es prácticamente un fórmula uno con un techo".