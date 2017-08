Para Eduardo Duhalde, la expresidenta ganará las Paso

05/08/2017 -

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró que la ex presidenta Cristina Fernández no tendrá chances de llegar a las elecciones presidenciales de 2019 porque "a los gobernadores no les conviene", aunque reconoció que tiene posibilidades de imponerse en las Paso del 13 de agosto.

El ex jefe de Estado opinó que "Cristina no llega al 2019. En Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Capital Federal no están bien".

Duhalde auguró que "Cristina y el Gobierno estarán arriba de los 30 puntos el 13 de agosto" y pronosticó un triunfo de la ex mandataria. "El Conurbano es peronista y la mayoría de la gente votará por Cristina", subrayó.