El Anual 2017 tiene más juegos

Fotos EXPECTATIVA. Se disputará un amplio programa de partidos hoy en los dos clubes. Mañana proseguirá la acción.

05/08/2017 -

Hoy tendrá continuidad el Campeonato Anual 2017 "Tarjeta Sol", con varios choques atractivos en diferentes categorías. Éste es el programa. En Lawn Tennis: a las 8.30, Lawn Tennis vs. Lugus (5º); 9.50, Lawn Tennis Blanco vs. Central Córdoba (7º); 10.50, Selección Caballeros Sub 16 vs. Sel. Caballeros Sub 18; 13.30, Círculo vs. Termas Club (1ºD); 15, Lawn Tennis B vs. Lawn Tennis A (1ºD); 16.30, Lawn Tennis vs. Mishqui Mayu (1ºD); 18, Selección Damas vs. a designar; 19.30, Selección Damas Mayor vs. a designar.

En Old Lions. A las 8.30, Old Lions Rojo vs. Mishqui Mayu (5º); 9.50, Old Lions Azul vs. Lawn Tennis Rojo (7º); 11, Green Sun vs. Mishqui Mayu (7º); 13.30, Los Dorados vs. Clodomira HC (1ºD); 15, Ucse vs. Green Sun (1ºD); 16.30, Old Lions Azul vs. Central Córdoba (1ºD).