La familia de "Naty" también es de oro

Fotos FELICES. Domingo Vera posó con EL LIBERAL y con Nicolás (primo de Naty), Nahuel (amigo) y con Alicia (tía). Esperan con ansias el regreso de la campeona.

05/08/2017 -

Natalia Vera hizo historia en México, y en Beltrán su familia explota de felicidad. Su papá, Domingo, tiene un taller de bicicletas en su casa y es su única entrada de dinero. La menor de sus hijas ganó tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara y hoy enorgullece a toda una provincia. Con 18 años, "Naty" llevó la bandera argentina a lo más alto en un certamen internacional de nivel.

EL LIBERAL estuvo ayer en la casa donde dio sus primeros pasos en la vida y en el ciclismo. Domingo supo ser ciclista, pero asegura que Natalia fue inmensamente superior a él. A sus 54 años, ve a su hija llegar a lo más alto y contó cómo fueron los inicios de la "Naty" en el deporte.

"Vine a la casa de mi tío, le pedí la bicicleta y ella me quiso acompañar. Así comenzamos a salir para andar en estas bicis de carrera. A ella le encantaba andar y prácticamente todos los días salíamos a pedalear. Un día nos invitaron para correr en una competencia que se hacía en Fernández. Fuimos y competimos en Promocionales, donde están los que recién se inician. Corrimos juntos y me ganó. A partir de ahí, la mamá de Nahuel, que es amigo nuestro de siempre, la vio y le prestó una bici para comenzar a competir", contó Nicolás, primo de Natalia.

"Ella comenzó a salir a pedalear con sus primos, que tienen casi la misma edad. En octubre de 2012 fuimos a Fernández. Allí tengo muchos amigos de la época en la que yo corría. Yo también fui ciclista, pero al nivel de la ‘Naty’, no. Lo de ella supera todo. Un día nos invita un chico de apellido Moyano y me cuenta que iban a organizar también competencias para chicos. Entonces fui con ‘Naty’ y sus primos. Para contenerla era todo un problema. Estaba impaciente, quería salir y correr ya. ‘A qué hora corro’, me preguntaba a cada rato. Apenas llegó, se cambió y no veía la hora de largar. Ella entendía poco lo que era una carrera. ‘Andá a calentar’, le decía yo, pero estaba cada vez más impaciente. El circuito tenía 800 metros y corrió cuatro vueltas y ganó la prueba. Ahí empezó a correr", asegura Domingo.

"Lo que viene haciendo en estos cuatro años es insuperable. Estas dos medallas de oro son increíbles. Lo máximo. Además del esfuerzo, tiene mucho talento. Tiene un don. Ojalá algún día la pueda ver correr en un juego olímpico. Sueño con que ‘Naty’ llegue", confesó Domingo, en su humilde casa del barrio Arroyito, en la ciudad de Beltrán.