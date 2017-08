Neymar: "No vine a buscar protagonismo"

Fotos EXPECTATIVAS. El brasileño aseguró que dejó Barcelona porque "quería algo nuevo" y aseguró que irá por "nuevos retos y títulos".

05/08/2017 -

El astro brasileño Neymar, flamante contratación del París Saint Germain, advirtió ayer que no llegó a "buscar protagonismo" sino que consideró que el actual es el "momento adecuado" para intentar "nuevos retos, desafíos, títulos". El ex delantero del Barcelona remarcó que arribó al PSG "porque quería algo nuevo, no vine a buscar protagonismo".

Neymar fue adquirido por la institución parisina, que abonó la clausula de rescisión estipulada por el club catalán y fijada en 222 millones de euros. "Mi corazón me dijo que era el instante de cambiar", precisó la principal figura del seleccionado de Brasil.

"Nunca me ha movido el precepto del dinero. No me interesa sino estaría en otro sitio", se justificó el delantero, de 25 años. El astro aseguró que la ambigüedad que mostró durante la marcha de las negociaciones se debió a "lo complicado que fue para mí hablar del tema".