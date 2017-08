Alexis Ferrero, un central experimentado

Fotos ARRIBO. Alexis Ferrero ya llegó a un acuerdo con la dirigencia ferroviaria. Y el lunes estará en nuestra provincia para estampar su firma.

05/08/2017 -

El nuevo Central Córdoba va tomando forma. Y ayer se conoció el primer refuerzo para el equipo de Gustavo Coleoni. Se trata de Alexis Ferrero, un experimentado zaguero central que proviene de San Martín de Tucumán pero que registra pasos en clubes importantes del país como River Plate, Huracán y Tigre.

"Todavía no firmamos los papeles, pero estaría todo acordado de palabra. Y el lunes estaría llegando a Santiago para firmar", aclaró el jugador nacido en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, hace 38 años, en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado sobre cómo se dieron las negociaciones, contó: "Fue rapidísimo. Ayer (por el jueves) me comentaron que el entrenador se había fijado en mí para este nuevo proyecto y me hicieron saber de la propuesta. Me interesó y mi representante se puso rápidamente de acuerdo con los dirigentes. Hace un rato me confirmó que el lunes estaremos viajando a Santiago".

"No hablé todavía con Coleoni, pero por mi representante sé que me había pedido y figuraba entre sus prioridades para el armado del próximo plantel", agregó.

Justamente que lo haya pedido el "Sapo" fue una de las principales causas por las que el defensor se inclinó a darle el sí al Ferro.

"El entrenador me pidió y eso es primordial, es muy importante para un jugador llegar de la mano del entrenador. Además es un lindo desafío. Sé que están pasando un momento complicado por el descenso y nos tenemos que poner a pensar rápidamente en una vuelta. Es un gran desafío para mí personalmente y seguramente para los muchachos que completen el plantel posteriormente", explicó.

Ferrero conoce a Central de haberlo enfrentado con San Martín y espera ir conociendo más de ahora en adelante. "Nos hemos enfrentado tanto en amistosos como en partidos oficiales, seguramente iré conociendo más a medida que me interiorice con el club y la ciudad. Sé que es un club ordenado, que tiene todas las necesidades básicas cubiertas, son varias cosas tenidas en cuenta a la hora de tomar la decisión", comentó.

También con el Santo, el jugador que registra pasos por el fútbol brasileño y el chileno, jugó el Federal A. "Conozco la categoría aunque ahora creo que será un formato diferente. Es una categoría más que complicada y difícil, con muchos equipos que pujan por un lugar en la B Nacional y seremos uno de esos equipos", aseguró.

"Voy a aportar mi granito de arena, creo que en conjunto, y si todas las cabezas apuntan a un solo objetivo, se podrá lograr. No tengo dudas", concluyó.